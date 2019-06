Wegen des sommerlichen und trockenen Wetters diese Woche und der damit verbundenen Waldbrandgefahr hat die Regierung von Niederbayern Beobachtungsflüge angeordnet. Von Freitag (28.6.) bis Montag (1. Juli) sollen Teile Niederbayerns in den Nachmittagsstunden überflogen werden, um mögliche Waldbrände zu erkennen. Die Nachmittagsstunden stellen die höchsten Gefährdungszeiten dar.

Die Flugzeuge starten von den Stützpunkten Landshut-Ellermühle, Straubing-Wallmühle, Eggenfelden, Vilshofen und Arnbruck. Insgesamt gibt es drei Routen.

Grillverbot in Landshuter Naherholungsgebiet

Die Regierung warnt davor, in Waldgebieten mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. In Landshut wurde wegen der aktuell hohen Waldbrandgefahr deswegen für das Naherholungsgebiet Gretlmühle ein generelles Grillverbot verhängt. Damit ist auch das Grillen auf dem offiziellen Grillplatz verboten. Auch andere offene Feuerstellen dürfen nicht errichtet werden. Wer sich nicht an diese Regel hält, muss bis zu 2.500 Euro Bußgeld zahlen. Die Stadt Landshut will das Grillverbot in der Gretlmühle aufheben, sobald die Witterung es zulässt.