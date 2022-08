Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in ganz Unterfranken

Die nächste Hitzewelle rollt an, ab Mittwoch (03.08.22) soll es in Bayern wieder richtig heiß werden mit Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. In den nächsten Tagen sollen die Temperaturen dann bis auf 39 Grad steigen. Das bedeutet vor allem auch eine erhöhte Waldbrandgefahr. Die Regierung von Unterfranken warnt deshalb auf Twitter: „#Waldbrandgefahr, #Unterfranken noch nicht gebannt. In den nächsten Tagen ist wieder mit einer hohen, stellenweise höchsten Gefährdung zu rechnen. Vorsicht bleibt geboten!"

Beobachtungsflüge ab Mittwoch in ganz Unterfranken

Wie ein Regierungssprecher BR24 mitteilte, hat die Regierung von Unterfranken aufgrund der "andauernden strukturellen Trockenheit" und der zu erwartenden hohen Temperaturen Luftbeobachtungsflüge zur vorbeugenden Waldbrandbekämpfung auch unter der Woche angeordnet. Bereits am Mittwoch (03.08.22) und am Donnerstag (04.08.22) sollen zu den höchsten Gefährdungszeiten am Nachmittag die ersten Beobachtungsflüge starten. Die Anordnung gilt für den gesamten Regierungsbezirk Unterfranken.

Luftbeobachter achten auch auf Borkenkäferbefall

Die Flüge erfolgen auf zwei Routen. Die Beobachtungsflugzeuge starten bei der so genannten Westroute von den Flugplätzen Mainbullau und Hettstadt aus. Bei der so genannten Ostroute werden die Flugplätze Schweinfurt-Süd und Haßfurt genutzt. Im Rahmen der Luftbeobachtung achten die Luftbeobachter auch auf Auffälligkeiten in Sachen Borkenkäferbefall. Zudem appelliert die Regierung von Unterfranken dringend an die Bevölkerung, in Waldgebieten äußerste Vorsicht walten zu lassen und keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Ob am Freitag weitergeflogen wird, will die Regierung am Donnerstag entscheiden. Je nach Wetterlage sind auch für das Wochenende Beobachtungsflüge geplant.

Landkreise Main-Spessart und Aschaffenburg besonders betroffen

Vor allem am Untermain soll es bis zum Freitag extrem heiß und trocken werden. Selbst in den Nächten werden die Temperaturen nach der Vorhersage am Untermain sowie in den großen Städten allenfalls minimal unter die 20-Grad-Marke fallen. Für Kahl am Main im Landkreis Aschaffenburg hat der Deutsche Wetterdienst bereits für den morgigen Mittwoch schon die höchste Waldbrandgefahrenstufe 5 ausgerufen. Für Arnstein-Müdesheim im Landkreis Main-Spessart sowie die Städte Kitzingen und Bad Kissingen gilt die höchste Warnstufe ab Donnerstag (04.08.).

Landwirte sollen Güllefässer mit Wasser bereitstellen

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten empfiehlt deshalb allen Landwirten, mit Wasser befüllte Güllefässer bereitzustellen, um für Feldbrände und Notfälle gewappnet zu sein. Im Landkreis Bad Kissingen zeigte sich vor wenigen Tagen (28.07.), wie schnell ein Wald in Brand geraten kann: Bei Langendorf hatte sich ein anfänglicher Ackerbrand nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Wülfershausen rasant auf ein angrenzendes Waldgebiet ausgebreitet. Die Einsatzkräfte versuchten mit zahlreichen Feuerwehren aus dem Umkreis, den umliegenden Bergwachten, Löschflugzeugen, Landwirten und Waldbrandfahrzeugen der Bundeswehr das Brandgebiet einzudämmen und abzulöschen. Nach etwa fünf Stunden war der Einsatz für die rund 200 erschöpften Feuerwehrleute und ihre Unterstützer beendet.