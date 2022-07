Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge in der Oberpfalz

Wegen der aktuell hohen Waldbrandgefahr hat die Regierung der Oberpfalz für mehrere Tage Luftbeobachtungsflüge über besonders gefährdeten Gebieten angeordnet. Das teilte die Behörde mit Sitz in Regensburg mit.

Ehrenamtliche Piloten fliegen gesamten Bezirk ab

Demnach finden am Donnerstag Flüge in der gesamten Oberpfalz statt. Von Freitag bis Sonntag suchen die Luftbeobachter dann die mittlere, nördliche und westliche Oberpfalz nach etwaigen Brandherden ab. Die ehrenamtlichen Piloten der Oberpfälzer Luftrettungsstaffel starten am Donnerstag von den Flugplätzen Schmidgaden, Regenstauf-Oberhub, Neumarkt, Cham-Janahof und Weiden-Latsch.

Regierung appelliert an Waldbesucher

Der Deutsche Wetterdienst hat für die Oberpfalz örtlich bereits die höchste von fünf Warnstufen gemeldet: "sehr hohe Gefahr", etwa für die Gebiete Amberg-Unterammersricht, Schwandorf, Parsberg-Eglwang oder Regensburg.

Die Regierung appelliert an Waldbesucher, nicht mit offenem Feuer zu hantieren oder gar zu rauchen. Bis Ende Oktober gilt ohnehin ein Rauchverbot in den Oberpfälzer Wäldern. Fahrzeuge sollen zudem nicht auf entzündbarem Untergrund abgestellt werden.