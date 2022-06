Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge am Wochenende starten

Wegen des angesagten schönen Wetters und einer daraus resultierenden hohen Waldbrandgefahr hat die Regierung der Oberpfalz in Absprache mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Regensburg für den 12. Juni wieder Beobachtungsflüge über besonders gefährdeten Gebieten in der Oberpfalz angeordnet. Das teilte die Regierung der Oberpfalz mit.

Vier Oberpfälzer Landkreise betroffen

Überflogen werden demnach Gebiete der Landkreise Schwandorf, Amberg-Sulzbach, Neustadt an der Waldnaab und dem Landkreis Cham. Die Beobachtungsflüge starten vom Flugplatz in Schmidgaden. Die Flugroute zieht sich anschließend über Wolfsbach, Hausen, Illschwang, Kleinfalz, Irlbach, Weiherhammer, Oberviechtach, Rötz, Bruck in der Oberpfalz, Klardorf und Neukirchen, anschließend kehren die Flieger zurück zum Stützpunkt nach Schmidgaden.

Ehrenamtliche Piloten in der Luft

Die Rundflüge werden laut der Regierung der Oberpfalz von ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Oberpfalz durchgeführt. An Bord der Flugzeuge befinden sich neben dem Piloten Luftbeobachter, die die Waldgebiete aus der Luft auf mögliche Brandgefahren absuchen. Wird ein Brand festgestellt, wird aus der Luft per Funk die Feuerwehr alarmiert und die Einsatzkräfte werden zur Brandstelle gelotst.

Obacht im Wald!

Die Bevölkerung wird dringend gebeten, in Waldgebieten besonders vorsichtig zu sein und kein offenes Feuer anzuzünden oder zu rauchen. Autos sollen nicht auf Wiesen oder Waldwegen abgestellt werden und Müll wie Glasflaschen, Folien und Feuerzeuge sollen nicht im Wald liegengelassen werden.