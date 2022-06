Höchste Waldbrandstufe: Herrmann sieht Bayern "gerüstet"

Die Gefahr für Wald- und Wiesenbrände ist in Ober- und Unterfranken sowie der Oberpfalz derzeit besonders groß. Um im Ernstfall schnell reagieren zu können, sei Bayern gut gerüstet, betonte Innenminister Joachim Herrmann (CSU).

Zum Artikel: "Teils sehr hohe Waldbrandgefahr in Bayern"

Hubschrauber zur Brandbekämpfung aus der Luft

Um Feuer zu bekämpfen, könnten neben Löschfahrzeugen auch Hubschrauber eingesetzt werden. "Hubschrauber haben den Vorteil, dass sie Löschwasser sehr exakt ausbringen oder Bodenmannschaften punktgenau mit Löschwasser versorgen können", erklärte Herrmann.

Anders als Löschflugzeuge seien sie in der Lage, Wasser auch aus vergleichsweise kleinen Gewässern aufzunehmen. Neben den Hubschraubern der bayerischen Polizei kämen hierfür auch Hubschrauber der Bundespolizei und der Bundeswehr in Betracht.

Spezielle Außenbehälter für Wasser stehen bereit

Für den Löscheinsatz per Hubschrauber werden spezielle Außenbehälter verwendet, mit einem Fassungsvermögen von bis zu 5.000 Litern. Rund 50 davon stünden jederzeit an insgesamt 18 Standorten in Bayern bereit. Im Brandfall könnten diese von so genannten Flughelfern an Hubschrauber angehängt und am nächstgelegenen Gewässer befüllt werden.

Herrmann wies darauf hin, dass diese Flughelfer in Deutschland einzigartig seien. Sie würden an der Staatlichen Feuerwehrschule Würzburg speziell ausgebildet. Zu ihren Aufgaben gehörten etwa die Leitung des Flugbetriebs und das Anhängen von Lasten an die Hubschrauber.

Luftbeobachtungsflüge sollen Brände frühzeitig aufspüren

Um Waldbrände frühzeitig zu erkennen, sei auch die Luftbeobachtung entscheidend. So hat etwa ein Beobachtungsflug im Landkreis Bayreuth am Donnerstag einen größeren Waldbrand verhindert. Im Freistaat kümmert sich die bundesweit einmalige Luftrettungsstaffel Bayern um die Luftbeobachtung. Die Luftrettungsstaffel verfügt laut Herrmann über rund 300 ehrenamtliche Piloten, 150 Flächenflugzeuge, fünf Hubschrauber und etwa 250 Luftbeobachter.

Innenminister rät zur Vorsicht

Ausflügler sollten sich am Wochenende in den Wäldern vorsichtig verhalten und nicht mit offenem Feuer hantieren oder rauchen, appellierte Joachim Herrmann. Ein kleiner Funken kann bereits einen Brand auslösen.

Wegen der Waldbrandgefahr haben etwa Orte im Landkreis Main-Spessart bereits explizit ein Feuerverbot ausgesprochen, das auch ein Grillverbot beinhaltet. Auch Autofahrer sollten wachsam sein: Wer sein Fahrzeug auf Wiesen oder Waldwegen parkt, kann aus Versehen einen Brand verursachen, etwa durch einen heißen Auspuff.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet im Norden Bayerns am Samstag mit der höchsten Waldbrandstufe.