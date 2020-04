Waldbrand zwischen Lohr und Partenstein gelöscht

Am Dienstag (21.04.20) hat es in einem Waldstück zwischen Lohr am Main und Partenstein (beides Landkreis Main-Spessart) gebrannt. Die Löscharbeiten hatten gegen 14 Uhr begonnen. Die Feuerwehrleute hatten Merz zufolge eine Widerstandslinie gebildet und das Feuer mit dem nötigen Abstand vom Boden aus bekämpft. Mit Motorsägen und Hacken gingen sie gegen Glutnester vor. Weil es in unwegsamen Gelände gebrannt hatte, wurden sie aus der Luft von zwei Hubschrauber mit Wasserbehältern unterstützt. Gegen 15.30 Uhr waren die Flammen gelöscht, wie der örtliche Kreisbrandinspektor Harald Merz erklärte.

177 Einsatzkräfte an den Löscharbeiten beteiligt

Nach Angaben von Merz waren 177 Einsatzkräfte vor Ort. Neben Polizisten und Feuerwehrleuten waren auch Mitglieder von BRK und Bergwacht im Einsatz. Bis jetzt gebe es keine Hinweise auf Brandstiftung, so eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. In Sachen Waldbrandgefahr gilt für den Bereich Lohr laut dem Deutschen Wetterdienst Warnstufe vier von fünf. Diese Warnstufe gilt für weite Teile Unterfrankens.

Hohe Waldbrandgefahr in Unterfranken

Auch Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) hat auf die Gefahren durch Waldbrände hingewiesen. "Besonders hoch ist derzeit die Gefahr in weiten Teilen Nordbayerns, die im Laufe der Woche weiter zunehmen wird. In den Landkreisen Aschaffenburg, Miltenberg, Main-Spessart, Bad Kissingen, Roth, Neumarkt in der Oberpfalz, Nürnberger Land und Rhön-Grabfeld wird schon jetzt zeitweilig die höchste Gefahrenstufe fünf erreicht", heißt es in einer Pressemitteilung.

Luftbeobachtung wegen Waldbrandgefahr

In Unterfranken waren bereits die vergangenen beiden Wochenenden Luftbeobachter unterwegs, um Wälder nach Bränden abzusuchen. "Wir haben auch für das kommende Wochenende wieder Beobachtungsflüge angeordnet", so Johannes Hardenacke, Pressesprecher der Regierung von Unterfranken.