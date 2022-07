> Wegen Trockenheit - Waldbrand im oberfränkischen Ludwigsstadt

In Ludwigsstadt im Landkreis Kronach haben am Dienstag Teile eines Waldes gebrannt. Laut Polizei standen 5.000 Quadratmeter in Flammen. Sowohl die Bundesstraße als auch die Bahnstrecke mussten gesperrt werden. Mittlerweile ist der Brand gelöscht.