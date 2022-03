Waldbrand in der Nähe vom Ostallgäu noch nicht gelöscht

Am Montagmorgen kommt die Bestätigung aus der Luft: Das Feuer ist noch nicht unter Kontrolle. Ausgebrochen war es am Wochenende in einem Bergwald bei Pinswang in Tirol, in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze im Ostallgäu. Laut dem Ostallgäuer Kreisbrandrat Markus Barnsteiner hat sich der Brand inzwischen auf ein Gebiet von 45 Hektar ausgebreitet.

Feuer ist noch nicht unter Kontrolle

Bei der Begutachtung aus der Luft dann die Erkenntnis: An über 180 Stellen brennt es noch. Weil der Wald und das Wetter aktuell sehr trocken sind, konnte sich das Feuer rasant ausbreiten. Am Samstagmittag hatten Zeugen der Polizei eine Rauchsäule im Bereich des Schwarzenbergs gemeldet. Verletzt wurde durch das Feuer nach ersten Angaben niemand.

Das Ostallgäu hilft beim Löschen

Neben den Feuerwehren aus Pinswang und den umliegenden Tiroler Orten sind im Rahmen der nachbarschaftlichen Löschhilfe auch die Feuerwehren aus Füssen und Schwangau im Einsatz. Laut Kreisbrandrat Barnsteiner unterstützen die Füssener seit Montagmorgen die Löscharbeiten mit 20 Personen, am Nachmittag werden sie von 20 Kräften der Schwangauer Wehr abgelöst.

Feuerwehren und Bergwacht im Einsatz

Außerdem sind Helfer der Bergwacht und Beamtinnen und Beamte der Polizei vor Ort. Mehrere Hubschrauber liefern Löschwasser an und lassen es über dem steilen Südhang ab. Letztlich gelte es, die weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, so Barnsteiner. Der Kernbereich der Brand-Zone dürfte bald vollständig verbrannt sein. Der Kreisbrandrat rechnet damit, dass der eigentliche Löscheinsatz am Montagabend beendet sein dürfte. Dann müssen die Brandstellen begutachtet und nach verbleibenden Glutnestern durchsucht werden.

Waldbrandgefahr in fast ganz Bayern

Aktuell bestehe in fast ganz Bayern mittlere Waldbrandgefahr, so der Kreisbrandrat. Offenes Feuer und Rauchen sei im Wald ohnehin seit dem 1. März durch das Bayerische Waldgesetz wieder untersagt. Diese Regelung gelte wegen der bekannt hohen Waldbrandgefahr um diese Jahreszeit nicht umsonst, so Barnsteiner.