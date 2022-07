Waldbrand im Landkreis Kronach: Katastrophenfall ausgerufen

Wegen eines Waldbrandes, der sich aktuell nahe Küps ausbreitet, wurde im Landkreis Kronach gegen 17 Uhr nach Abstimmung mit Landrat Klaus Löffler (CSU) der Katastrophenfall ausgerufen. Dies bestätigte ein Pressesprecher des Landratsamts Kronach gegenüber BR24. Die Ausrufung des Katastrophenfalls diene dazu, die Hilfskräfte einfacher zu koordinieren und den Feuerwehrleuten organisatorische Arbeit abzunehmen, hieß es.

Bisher laut Polizei keine Verletzten

Bei dem Waldbrand sind nach ersten Erkenntnissen etwa zwei Hektar Waldfläche verbrannt. Die Feuerwehr ist mit 300 Einsatzkräften vor Ort, habe die Flammen aber unter Kontrolle sagte ein Sprecher der Polizei Kronach gegenüber BR24. Zudem ist ein Polizeihubschrauber unterwegs, der Glutnester von der Luft aus löschen soll. Rund um das betroffene Gelände wurden zudem Gräben in die Felder gezogen, um ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern.

Das Feuer war aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den Küpser Gemeindeteilen Burkersdorf und Emmersheim entlang der Kreisstraße 22 ausgebrochen. Personen seien laut Polizei nicht verletzt worden. Evakuierungsmaßnahmen und Straßensperrungen gebe es aufgrund des Feuers derzeit keine. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Lage in Brandenburg und Sachsen weiterhin kritisch

Wegen der anhaltenden Trockenheit, kommt es derzeit vor allem auch im Osten Deutschlands zu starken Waldbränden. Die Lage in Brandenburg und Sachsen ist weiterhin äußerst kritisch - auch am Dienstagnachmittag waren die Feuer noch außer Kontrolle. In Brandenburg brannte es auf einer Wald- und Wiesenfläche von 8,5 Quadratkilometern - fast 1.200 Fußballfelder groß. Der Potsdamer Innenminister Michael Stübgen (CDU) machte sich vor Ort ein Bild von der Situation. Beim Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz löste der betroffene Landkreis Katastrophenalarm aus.

Bei Rehfeld im Brandenburger Elbe-Elster-Kreis unweit der sächsischen Grenze stemmten sich am Dienstag 450 Einsatzkräfte gegen ein 850 Hektar großes Feuer. Sorge bereiteten den Einsatzkräften angekündigte Windböen bis 60 Kilometer pro Stunde. Zwei Löschhubschrauber der Bundeswehr unterstützen die Feuerwehren aus der Luft, drei weitere wurden erwartet.