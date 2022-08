Waldbrand bei Massenbuch wegen weggeworfener Zigarette

Eine achtlos weggeworfene Zigarette löste am Dienstagnachmittag einen Flächenbrand bei Massenbuch, einem Stadtteil von Gemünden (Lkr. Main-Spessart) aus, den die Feuerwehr erst nach einem mehrstündigen Einsatz löschen konnte. Wie die Kreisbrandinspektion Main-Spessart mitteilte, alarmierte die Rettungsleitstelle gegen 13.30 Uhr die ersten Feuerwehren zu einem kleinen Feldbrand. Der Anrufer, der den Brand der Leitstelle gemeldet hatte, gab an, dass rund 20 Quadratmeter Seitenstreifen brannten.

Wind behindert die Löscharbeiten

Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrleute vor Ort hatte sich der Brand bereits auf mehrere hundert Quadratmeter ausgebreitet. Der immer wieder aufkommende Wind entfachte die Flammen, die nach nur kurzer Zeit den Waldrand erreichten. Umgehend wurden zahlreiche weitere Kräfte an die Einsatzstelle beordert. Außerdem wurde ein Hubschrauber der Polizei angefordert, der die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen sollte. Die Feuerwehrschule Würzburg machte sich mit den Flughelfern auf den Weg zur Brandstelle. Die Flammen griffen bereits auf das Wurzelwerk und die Baumwipfel über.

Einsatzkräfte noch lange Zeit mit Nachlöschen beschäftigt

Nur das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreitete, so die Kreisbrandinspektion Main-Spessart. Ein hilfsbereiter Landwirt unterstützte die ehrenamtlichen Kräfte an der Einsatzstelle mit Löschwasser. Die Brandfläche betrug am Ende rund 2,8 Hektar. Das Nachlöschen gestaltete sich aufgrund der sommerlichen Temperaturen besonders schwierig und zog sich zusammen mit den Forstarbeiten noch mehrere Stunden hin. Erst gegen 18.00 Uhr endete der Einsatz. An den Löscharbeiten waren acht Feuerwehren mit rund 100 Einsatzkräften beteiligt. Verletzt wurde niemand.