02.05.2025, 11:21 Uhr

Waldbrand bei Erlangen – Löscharbeiten werden fortgesetzt

Die Löscharbeiten auf einem in Brand geratenen ehemaligen Truppenübungsplatz bei Erlangen dauern an - obwohl es zuletzt hieß, der Waldbrand sei weitgehend gelöscht. Wie in den Vortagen sind Drohnen und Hubschrauber im Tennenloher Forst im Einsatz´.