Waldbrand bei Böbing - Ende der Löscharbeiten nicht in Sicht

Rund 130 Einsatzkräfte sind derzeit im Einsatz, um den Brand im Bergwald zwischen Böbing und Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau unter Kontrolle zu bringen. Glutnest für Glutnest müssen sich die Feuerwehrler vorankämpfen, immer abgesichert durch Kräfte der Bergwacht. Das Löschen im Gelände ist äußerst anspruchsvoll.

Teilweise fällt der Bergwald senkrecht ab. Da es sich bei dem Areal um unberührtes Naturschutzgebiet handelt, ist der Zugang nur zu Fuß möglich. Kilometerlang wurden Schläuche verlegt. Mit einer tragbaren Hochdruckpumpe wird versucht, jeden Brandherd einzeln zu bekämpfen. Nur so kommt das Wasser in die Tiefe. Teilweise schwelen Wurzeln oder es brennt im Inneren der Stämme. Dann müssen die Bäume mit Motorsägen aufgemacht oder sogar gefällt werden. Über eine Fläche von rund 2.000 Quadratmeter sind die Kräfte an mehreren Stellen gefordert.

Grillstelle wohl Ursache für Waldbrand

Bereits am Sonntag waren rund 100 Helfer im Einsatz, seit Montagfrüh sind 130 in dem Gebiet unterwegs, unterstützt von mehreren Löschhubschraubern. Das alles vermutlich nur, weil Unbekannte mitten im Wald verbotenerweise über einem offenen Feuer gegrillt hatten. Nach ersten Ermittlungen wurde die Glut in der Feuerstelle nicht richtig abgelöscht. Die Polizei sichert Spuren und sucht nach dem oder den Schuldigen. Die Gemeinde Böbing hat sogar eine Belohnung von 500 Euro für sachdienliche Hinweise ausgesetzt.

Es herrschte höchste Waldbrandstufe

Offenes Feuer im Wald ist grundsätzlich verboten. Hinzu kommt, dass am Wochenende in diesem Bereich Waldbrandstufe 5 herrschte, die höchste und gefährlichste Stufe.