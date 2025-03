Waldbrand bei Bayrischzell: Kampf gegen die Glutnester

Noch keine endgültige Entwarnung nach dem Waldbrand auf der rund 1.600 Meter hohen Heißenplatte bei Bayrischzell im Landkreis Miesbach. Am Samstagmorgen sind die Löscharbeiten wieder angelaufen.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd sind zwei Polizeihubschrauber sowie Kräfte der Bergwacht und Beamte der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei im Einsatz, um die noch vorhandenen Glutnester endgültig zu löschen. Im Laufe des Tages sollen auch noch zwei weitere private Hubschrauber eingesetzt werden, noch seien diese aber am Boden, so die Polizei.

Glutnester werden auch "per Hand" gelöscht

Das Feuer war am Freitagmittag in dem Waldgebiet ausgebrochen, am Nachmittag standen bis zu 3.000 Quadratmeter Bergwald in Flammen. Das Feuer konnte bis zum Abend durch Hubschrauber mit Wasserbehältern eingedämmt werden, die restlichen Glutnester sollen nun zusätzlich von Einsatzkräften "per Hand" gelöscht werden. Die Einsatzleitung sei optimistisch, die Löscharbeiten im Laufe des Samstags abschließen zu können, erklärte ein Polizeisprecher auf BR-Anfrage.

Flugverbot für die Dauer der Löscharbeiten

Bei dem Brand oberhalb des Bayrischzeller Ortsteils Geitau war offenbar ein sogenanntes Daxenfeuer außer Kontrolle geraten. Bei Daxenfeuern wird bei Waldarbeiten angefallenes Astmaterial verbrannt. In der Gegend kam es zu starker Rauchentwicklung. Die Behörden haben die Menschen aufgefordert, den Bereich vorsichtshalber zu meiden. Für die Dauer der Löscharbeiten ist eine Flugverbotszone – insbesondere für Paragleiter und Segelflieger – eingerichtet worden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe aber nicht.

Nach einer Gefahrenmitteilung, die Freitagmittag verbreitet worden war, wurden Daxenfeuer wegen der erhöhten Waldbrandgefahr in den Landkreisen Miesbach und Rosenheim verboten. Wie Bilder einer Webcam zeigten, dürfte das Feuer zu diesem Zeitpunkt bereits entfacht worden sein. Das Daxenfeuer war bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim angemeldet worden.

Forstministerin: Rauchverbot im Wald beachten!

Im bayerischen Alpenraum ist die Gefahr für Waldbrände aktuell hoch. Die Regierung von Oberbayern hat für Samstag Luftbeobachtungsflüge vom Hohenpeißenberg aus geplant. Bayerns Forstministerin Michaela Kaniber hat an alle Waldbesucherinnen und -besucher appelliert, besonders vorsichtig zu sein und das seit Anfang März geltende Rauchverbot im Wald einzuhalten. Abgestorbenes Gras, trockene Nadelstreu und am Boden liegende Zweige seien sehr leicht entzündlich. Auch Autos sollten nicht auf trockenem Waldboden geparkt werden, da heiße Katalysatoren leicht ein Feuer entzünden.

Besonders hoch sei die Waldbrandgefahr in lichten Kiefern- und Fichtenwäldern, an sonnigen Südhängen und in stark besuchten Ausflugsgebieten, so Kaniber in einer Pressemitteilung. Nach den Wetterprognosen bleibe die Waldbrandgefahr noch bis Anfang der kommenden Woche bestehen.