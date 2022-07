> Waldbrand auf Berg nahe Schloss Neuschwanstein

Wenige Kilometer vom weltberühmten Schloss Neuschwanstein entfernt ist ein Waldbrand am Gipfel eines Berges ausgebrochen. Laut Polizei waren die Einsatzkräfte bis in die späten Abendstunden am Berg. Auch heute werden Löscharbeiten fortgesetzt.