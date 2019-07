Waldbrand am Müllnerhorn-Gipfelgrat ist gelöscht

Die Löscharbeiten hatten sich am Ende länger hingezogen als gedacht. Denn es war ein verhältnismäßig kleinflächiger Waldbrand, der am Montag wohl durch einen Blitzeinschlag in einen Baum unterhalb der Nordostseite des Müllnerhorn-Gipfelgrats bei Bad Reichenhall entfacht worden war.

Schwierige Löscharbeiten in unwegsamem Gelände

Wie die Integrierte Rettungsleitstelle Traunstein mitteilt, wurden die Rettungskräfte inzwischen abgezogen. Weiterhin seien aber noch routinemäßige Nachlöscharbeiten im Gange. Laut Landratsamt Berchtesgadener Land waren seit dem Vormittag zwei Hubschrauber sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Bergwacht vor Ort. Die Hubschrauber warfen große Mengen Wasser über brennenden Bäumen ab. Am Boden haben die Einsatzkräfte mit Feuerpatschen und Löschrucksäcken die Glutnester bekämpft – eine Herausforderung in dem schwer zugänglichen Gebiet.

Blitzeinschlag wohl Auslöser für Waldbrand

Der Brand am Müllnerhorn bei Bad Reichenhall war am Montag vermutlich durch einen Blitzschlag in einen Baum ausgelöst worden. Mehrere Menschen von Bad Reichenhall hatten einen Feuerschein bemerkt und daraufhin einen Notruf abgesetzt.