Waldbrände in Nordbayern: Hilfe durch die Luftrettungsstaffel

In Nordbayern hat es im August wenig geregnet. Die Waldbrandgefahr war deshalb vor allem Anfang August sehr hoch. Damit Rauchentwicklungen im Wald und auf Feldern früh genug entdeckt werden, gibt es in Bayern Hilfe durch die Luftrettungsstaffel. Auch in Oberfranken starten vom Bayreuther und Bamberger Flughafen Luftbeobachtungsmaschinen, wenn es die Regierung bei großer Brandgefahr anordnet. Das Team aus Piloten und Luftbeobachtern machen das, ohne dafür Geld zu bekommen.

Am Bamberger Flughafen schiebt der Pilot Alexander Nüsslein ein kleines Flugzeug mit vier Sitzen aus dem Hangar und macht es startklar. Er kontrolliert Ölstand und Propeller. "Wir sind in den letzten Wochen 23-mal geflogen und da hatten wir an die 25 bis 30 Brände", so Alexander Nüsslein. In den früheren Jahren sei das nicht so häufig vorgekommen, erzählt der Pilot.

Luftbeobachter melden Brände der Feuerwehr

Neben dem Piloten ist immer auch ein Luftbeobachter mit an Bord. Jochen Farniok ist bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat einen mehrtägigen Lehrgang zum Luftbeobachter gemacht. In ganz Bayern sind rund 230 Luftbeobachter im Einsatz. Farniok sitzt in der kleinen Maschine neben dem Piloten. Der fliegt eine festgelegte Runde, zuerst nach Süden Richtung Forchheim und dann wieder nach Norden Richtung Coburg. Während des Fluges schaut Farniok konzentriert auf die Wälder und Wiesen. Er erklärt, dass sie besonders tief fliegen, damit er mit bloßem Auge am Horizont Rauchsäulen entdecken kann. Per Funk können die Luftbeobachter einen Brand dann schnell der Feuerwehr melden.

Brände entstehen oft durch überhitzte Maschinen

Viele Brände entstehen zum Beispiel durch überhitzte Mähdrescher oder Zigarettenkippen. Manchmal sieht aber auch Staub aus wie Rauch. "Da sieht man wie am Wald der Staub hängt und aus großer Entfernung kann man das auch leicht für einen Brand halten", so Jochen Farniok. Er zeigt auf einen Mähdrescher, der am Boden über ein Feld fährt und eine Staubwolke erzeugt. Bis jetzt war die Lage entspannt, doch dann werden der Pilot und der Luftbeobachter plötzlich nervös.

Die beiden haben eine großflächige Staubaufwirbelung oder eine Rauchsäule über einer Hügelkette entdeckt. Der Pilot Alexander Nüsslein nimmt eine Abkürzung und fliegt direkt über die Stadt, um so schnell wie möglich zu sehen, ob es wirklich brennt. Doch sie entdecken zum Glück kein Feuer. Das habe sich jetzt wieder komplett aufgelöst, also können wir davon ausgehen, dass es nur eine Staubentwicklung war, so Nüsslein. Die beiden sind erleichtert, weil sie bei diesem Flug keinen Brand entdeckt haben.

Feuerwehr übt für den Ernstfall

Im Landkreis Forchheim bereitet sich die Freiwillige Feuerwehr bei Vegetationsbrandübungen auf Waldbrände vor. Dafür setzen sie das Feld eines befreundeten Bauern in Flammen. So trainiert der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchehrenbach mit seiner Truppe den Ernstfall. "Wenn wir das nicht üben, stehen wir beim nächsten Wald- und Flächenbrand da und haben mit Materialverlusten zu kämpfen, weil die Kenntnisse nicht da sind", so der Kommandant.

Er findet, dass das Thema Vegetationsbrandbekämpfung in die Grundausbildung jedes Feuerwehrmannes und jeder Feuerwehrfrau integriert gehöre. Das sei leider noch kein Standard in Bayern. Er hoffe, dass diejenigen, die die Grundausbildung planen, wie die staatliche Feuerwehrschule und das Innenministerium, dies künftig als Bestandteil in die Ausbildung integrieren. Denn Vegetationsbrände werde es in Zukunft mit steigenden Temperaturen und Trockenheit in Bayern immer häufiger geben.