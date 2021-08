Waldbrände: Helfer von Hösbach nach Griechenland unterwegs

Die Feuerwehrleute in Südeuropa sind am Ende ihrer Kräfte. Seit Tagen kämpfen sie ununterbrochen gegen unzählige Waldbrände, die sich unkontrolliert in Griechenland, Italien und der Türkei ausbreiten. Griechenland bekommt nun zunehmend Hilfe aus dem Ausland. Aus Europa und anderen Ländern haben sich Hilfskräfte angekündigt.

Einsatzkräfte machen sich von Hösbach aus auf den Weg

Aus Deutschland brechen heute Einheiten des hessischen Katastrophenschutzes in die Krisenregion auf. 35 Fahrzeuge mit 160 Einsatzkräften starten im unterfränkischen Hösbach bei Aschaffenburg, wie die Kreisbrandinspektion Aschaffenburg mitteilte.

Die Einsatzkräfte der kommunalen Feuerwehren und Hilfsorganisationen sammeln sich am Festplatz. Dort werden sie zunächst von den örtlichen Feuerwehren aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg verpflegt, bevor sie sich dann am Mittag in einem Konvoi auf den Weg in die Waldbrandgebiete nach Griechenland machen. Sie sollen dort die örtlichen Feuerwehren bei der Brandbekämpfung unterstützen.

Feuerwehrleute aus ganz Deutschland unterwegs nach Griechenland

Auch aus anderen Regionen Deutschlands sind Feuerwehreinheiten auf dem Weg nach Griechenland. Unter anderem sind knapp 60 Helfer aus Nordrhein-Westfalen unterwegs nach Athen. Ein Konvoi aus 19 Fahrzeugen setzte sich am Sonntagmorgen in Gang, um den Kampf gegen die verheerenden Flammen in Griechenland zu unterstützen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, die spezialisierte Einheit werde auf dem Land- und Wasserweg voraussichtlich am Donnerstag am Zielort eintreffen.

Keine Entspannung: Nächste Hitzewelle bereits im Anmarsch

In den von Waldbränden geplagten Gebieten im Süden Europas ist eine Entspannung der Situation weiter nicht in Sicht. In Griechenland stehen noch immer große Teile der Insel Euböa und der Halbinsel Peloponnes in Flammen. In Italien meldeten die Einsatzkräfte am Sonntagabend landesweit rund 800 Einsätze wegen Waldbränden.

Auch in der Türkei sind etliche Brände weiterhin außer Kontrolle. Vielerorts war nachts aus der Ferne der rote Schein des Feuers zu sehen, es roch nach Rauch und Asche regnete vom Himmel. Die Menschen kämpfen mit Verwüstung und Verzweiflung. Besserung ist nicht in Sicht: Zu Wochenbeginn droht in der gesamten Region die nächste Hitzewelle mit über 40 Grad.