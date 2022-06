Waldbrände in Franken: Mutmaßlicher Brandstifter festgenommen

Nach mehreren Waldbränden in Betzenstein im Landkreis Bayreuth hat die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter ermitteln können. Nach Angaben der Polizei sei ein 22 Jahre alter Mann zunächst als Zeuge vernommen worden. Im Lauf der Vernehmung habe er sich in Widersprüche verwickelt und dann die Brandstiftung eingeräumt. Der 22-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth muss sich nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung strafrechtlich verantworten.

Wald bei Betzenstein brennt zweimal nacheinander

Am 16. und 21. Juni war es zu Bränden in Mergners, einem Ortsteil von Betzenstein, gekommen. Die Feuerwehr konnte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Zur Lokalisierung der Brandherde wurde eine Drohne eingesetzt.

Warnung vor Waldbränden, Sonnwendfeuer verboten

Wegen der hohen Waldbrandgefahr hatten in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Kommunen jegliche Feuer im Freien verboten. "Schon ein Funke oder eine weggeworfene Zigarettenkippe können Gras, Nadelstreu und am Boden liegende Zweige entzünden und einen folgenschweren Brand auslösen", warnte beispielsweise ein Sprecher der Stadt Bayreuth. Neben Bayreuth hatten unter anderem auch der Landkreis Eichstätt und die Städte Hof, Lauf und Augsburg offene Feuer mit Ausnahme auf den dafür vorgesehenen Plätzen verboten. Zahlreiche Sonnwendfeuer in Bayern wurden abgesagt.

In weiten Teilen Nord- und Mittelbayerns liegt die Waldbrandgefahr noch immer bei Stufe vier von fünf. In den nächsten Tagen soll die Gefahr aber deutlich sinken. Meteorologen erwarten teils kräftige Gewitter und ergiebige Niederschläge.