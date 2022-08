Waldbrände: Bayerns Feuerwehren müssen aufrüsten

Kaum Regen und hohe Temperaturen haben in den vergangenen Wochen in Bayern vielerorts Wald- und Feldbrände begünstigt. Aufgrund des Klimawandels gehen Experten davon aus, dass die Zahl dieser Brände in Zukunft noch deutlich zunehmen wird – vor allem in den besonders trockenen Regionen des Freistaates, wie etwa in Unterfranken.

Experte: Feuerwehren fehlt Erfahrung mit großen Waldbränden

Der Waldbrandexperte Lindon Pronto sieht die Feuerwehren in Bayern nicht überall gut vorbereitet für die Bekämpfung von großen Wald- und Feldbränden. Nach Ansicht des 33-jährigen Wahl-Chiemgauers fehlt den meisten Einsatzkräften schlicht die Erfahrung. Denn Feuersbrünste, die tausende Hektar Wälder und Wiesen vernichten, wie sie zum Beispiel in Südeuropa oder Teilen der USA im Sommer regelmäßig vorkommen, habe es hier bisher noch nicht gegeben.

"Man kann nicht einfach behaupten, dass wir in Bayern zu einhundert Prozent gut vorbereitet sind für etwas, was wir bisher noch nicht erlebt haben." Brandexperte Lindon Pronto

Bayern dürfe seine Feuerwehren nicht alleine lassen mit diesem Thema, sagt Pronto. Neue Fahrzeuge oder mehr Luftunterstützung seien vielerorts notwendig. Für ein "effizientes Feuer-Management" im Freistaat sollte die Politik zudem unterschiedliche Akteure zusammenbringen: Neben den Einsatzkräften der Feuerwehr müsse man beispielsweise auch die Bergwacht sowie Fachleute aus Landwirtschaft und Naturschutz einbinden. Auch Aufklärungskampagnen für die Öffentlichkeit braucht es dem Brandexperten zufolge, damit jede und jeder Einzelne lernt, Haus und Grund für die Zukunft brandsicher zu machen.

Feuerwehrschule in Regensburg regiert auf neue Gefahren

Die Staatliche Feuerwehrschule in Regensburg konzipiert gerade neue Lehrgänge, um die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren für große "Vegetationsbrände" fit zu machen. Sie ist eine von drei staatlichen Feuerwehrschulen in Bayern und Kompetenzzentrum für Vegetationsbrandbekämpfung. In den Lehrgängen sollen Führungskräfte und Ausbilder für Wald- und Feldbrände geschult werden.

Das sei wichtig, so der Fachbereichsleiter für Sonderausbildungen Christian Lorenz, denn im Vergleich zu Bränden in Gebäuden sei die Bodenbrandbekämpfung viel dynamischer. Auch erreichten die Brände neue Dimensionen – zu sehen beispielsweise bei dem Feuer im Grunewald bei Berlin.

Von Südeuropäern neue Feuer-Bekämpfungstechniken lernen

Vorbild für die neuen Lehrgänge könnten Feuerwehren aus Ländern in Südosteuropa sein, die bereits viel Erfahrung mit derartigen Großbränden haben. Deren Vorgehen solle auf Bayern übertragen werden, so Lorenz. Entsprechend müssen die Feuerwehrleute künftig neue Begriffe zur Lagebeschreibung lernen, viele davon auf Englisch. Das soll die Kommunikation bei Einsätzen erleichtern und normieren, gerade im Hinblick auf mögliche grenzüberschreitende Einsätze, erläutert Lorenz.

Außerdem werden in den Lehrgängen konkrete Techniken zur Brandbekämpfung vermittelt: Führungskräfte sollen etwa lernen, wie sie eine "Einsatzstelle strukturieren" und welche "Werkzeuge" sie brauchen: Ob und wann zum Beispiel der Einsatz von Löschhubschraubern und Tanklöschfahrzeugen sinnvoll ist. Oder wann die Einsatzkräfte besser mit Handwerkzeugen arbeiten – beispielsweise um einen sogenannten "Wundstreifen" zu schlagen, einen kleinen Graben, der die Ausbreitung eines Waldbrands verhindern soll.

Rüsten für den kommenden Sommer

Auch die Unterlagen für die Grundausbildung der Feuerwehrleute sollen überarbeitet werden: Es geht um die Handhabung von speziell für Wald- und Feldbrände nützlichem Einsatzgerät, wie etwa Löschrucksäcken oder dünneren Schläuchen. Diese sollen beispielsweise für die Bekämpfung von Feldbränden eingesetzt werden, weil dabei weniger Wasser gebraucht wird. Denn Wasser kann beim Löschen schnell knapp werden, wenn nicht gerade ein See oder ein Fluss in der Nähe ist.

Die Staatliche Feuerwehrschule Regensburg schult jährlich zwischen 4.000 bis 5.000 Führungskräfte und Ausbildende. Bis die neuen Lehrgänge und Ausbildungsunterlagen konzipiert sind, dürfte es bis zum kommenden Frühjahr dauern. "Für nächsten Sommer wollen wir gerüstet sein", sagt Fachbereichsleiter Lorenz jedoch.