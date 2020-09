Waldbahn-Aus vom Tisch - Ministerin entschuldigt sich für Panne

Die Waldbahnstrecke zwischen Gotteszell und Viechtach im Kreis Regen wird erstmal nicht stillgelegt. Das hat die bayerische Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) im Landratsamt Regen verkündet. Im Vorfeld hatte es eine Panne in der Kommunikation gegeben, wofür sich die Ministerin in Regen ausdrücklich entschuldigte.

Solange die Studie läuft, fährt auch die Bahn

Die Verbund-Studie wird weiterlaufen und so lange wird auch die Waldbahn auf der 25 Kilometer langen Strecke verkehren, hieß es. Einen konkreten Zeitpunkt, wann die Studie abgeschlossen sein wird und wann die 1.000 Fahrgäste pro Tag erreicht sein müssen, konnte die Ministerin am Montag nicht sagen.

Der Landkreis Regen arbeitet mit den Nachbarlandkreisen an einem Nahverkehrskonzept. Bus und Bahn in der Region sollen stärker verzahnt werden, um das 1.000er-Kriterium zu erreichen, was weiterhin das Ziel sei. Nachdem sie das Engagement vor Ort erlebt habe, sei sie zuversichtlich, sagte Ministerin Schreyer am Montag in Regen.

Kommunikationspanne wird Folgen haben

Ausdrücklich entschuldigt hat sich die Verkehrsministerin für "eklatante Fehler in der Kommunikation". Diese würden Konsequenzen haben, so Schreyer. Sie sei von falschen Voraussetzungen ausgegangen und in ihrem Ministerium fehlerhaft unterrichtet worden. Die Landrätin Rita Röhrl (SPD) nahm die Entschuldigung an. Sie war vom definitiven Aus für die Bahnstrecke ab 2021 völlig überrascht worden: Vor zwei Wochen hatte das Verkehrsministerium per Pressemitteilung darüber informiert - als Grund waren die zu niedrigen Fahrgastzahlen genannt worden. Die Ministerin habe gedacht, das Aus sei längst beschlossen, hieß es heute. Nun habe sich das geklärt.

Hunderte demonstrieren für die Bahnstrecke

Verkehrsministerin Schreyer traf sich am Abend noch mit der CSU-Kreistagsfraktion in einem Gebäude am Regener Stadtplatz. Auch die dortige Kreis-CSU fordert, dass die Bahnstrecke erhalten bleibt. Etwa 300 bis 400 Menschen demonstrierten vor dem Gebäude für den Erhalt der Bahnstrecke. Veranstalter ist der Förderverein für nachhaltige Mobilität "Go-Vit".