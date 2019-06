Waldarbeitermeisterschaft: Kraft, Schnelligkeit und Gefühl

Bei den verschiedenen Disziplinen sind nicht nur Kraft und Schnelligkeit, sondern auch Fingerspitzengefühl gefragt. Zudem können die Zuschauer live miterleben, wie die Waldarbeiter Baumstämme so fällen, dass sie exakt auf einen Zielpfahl in 15 Meter in Entfernung fallen, die Kette der Motorsäge schnell wechseln oder einen Baum innerhalb kürzester Zeit sauber entasten.

Spektakuläre Wettbewerbe

Die bestimmt spektakulären Wettbewerbe der 1. Oberfränkischen Waldarbeiter-Meisterschaft starten am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr in Schwarzenbach am Wald im Landkreis Hof, bei der Freizeitanlage in der Schützenstraße.