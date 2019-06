"Wald vor Windkraft": Bürgerbegehren in Eltingshausen gestartet

Rund um Oerlenbach sollen insgesamt fünf Windräder aufgestellt werden

Die Gemeinde Oerlenbach hatte mit der Energieallianz Bayern als Betreiber eine Vereinbarung über insgesamt fünf Windkraftanlagen getroffen. Drei davon stehen bereits im Ortsteil Rottershausen und gingen Ende 2016 in Betrieb. Für den Bereich Eltingshausen war die Standortsuche schwieriger und langwieriger. Für den Waldstandort sprachen am Ende hauptsächlich Artenschutzgründe, wie ein Biologe bei einer Informationsveranstaltung am 27. Mai ausführte. So dienen die Ackerflächen um Eltingshausen unter anderem dem Rotmilan als Jagdrevier.