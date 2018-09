Wald- und Oberpfalzbahn fahren wieder

Die in der vergangenen Nacht durch umgefallene Bäume blockierten Strecken der Waldbahn im Bayerischen Wald sind inzwischen fast alle wieder freigeschnitten - die Züge fahren also wieder. Wie ein Sprecher der Länderbahn dem BR heute früh sagte, ist momentan nur noch die Strecke Zwiesel - Bayerisch Eisenstein gesperrt. Sie soll im Lauf des Vormittags auch wieder in Betrieb gehen.

Umgefallene Bäume über den Gleisen

Das Sturmtief "Fabienne" hatte gestern Abend im gesamten Gebiet Bäume und Zweige über mehrere Bahnstrecken geworfen. Ein Zug fuhr kurz vor Bayerisch Eisenstein in zwei umgefallene Bäume. Ein anderer kollidierte auf der Strecke nach Deggendorf mit Bäumen. Beide Triebwagen wurden dabei stark beschädigt. Fahrgäste und Zugpersonal blieben aber unverletzt.

Auch auf der Strecke Viechtach - Gotteszell fuhr ein Zug gegen einen umgestürzten Baum und musste in die Werkstatt gebracht werden. Die Bahnstrecken wurden in der vergangenen Nacht und den frühen Morgenstunden freigeschnitten. Die Feuerwehren waren auch auf den Straßen im Einsatz, um Äste und umgefallene Bäume von der Fahrbahn zu entfernen. Allein im Bayerwald-Landkreis Regen hatte die Feuerwehr rund 50 solche Einsätze.

Die B85 zwischen Ayrhof und Schlatzendorf war wegen umgestürzter Bäume fast eine Stunde lang gesperrt.

Oberpfalzbahn fährt wieder

Die Bahnstrecken der Oberpfalzbahn im Landkreis Cham und angrenzenden Regionen waren teilweise ebenfalls gesperrt, sind aber alle jetzt wieder freigegeben, so die Länderbahn. Es müssen dort teilweise nur noch einige Äste abgeschnitten werden, die in die Strecken ragen. Die Züge können aber an den Stellen momentan schon langsam vorbeifahren.

Bahnstrecke Plattling - Dingolfing gesperrt

Die Bahnstrecke zwischen Plattling und Dingolfing ist wegen Unwetterschäden seit der vergangenen Nacht gesperrt. Nach Angaben der Bahn enden Züge aus München vorzeitig in Dingolfing. Die Züge aus Richtung Passau fahren bis Plattling und enden dort. Zwischen Plattling und Dingolfing wurde ein Busnotverkehr eingerichtet. Wie lange die Sperrung noch andauert, ist derzeit unklar.

München-Pendler haben noch Probleme

Die Strecken zwischen Regensburg und Nürnberg sowie zwischen Plattling und Landshut sind immer noch gesperrt. Laut Bahn können die Instandsetzungsarbeiten noch den Tag über dauern. Der Sturm hatte Oberleitungen zerstört und Bäume und Äste auf Gleise stürzen lassen. Ostbayerische München-Pendler müssen derzeit ab Freising mit Bus und S-Bahn weiterkommen. Die Deutsche Bahn empfiehlt Pendlern vor Reiseantritt online zu checken, ob der Zug, den man nehmen möchte, fahrplanmäßig fährt oder nicht.