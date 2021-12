Waldumbau und Jagd im Forstbetrieb Ebrach: Geht das zusammen?

Petra Diener stapft durch den winterlichen Steigerwald, aus der dünnen Schneedecke lugen kleine Eichen, Bergahorne und Kirschen hervor – die nächste Baumgeneration. Hier, im Revier Hundelshausen der Bayerischen Staatsforsten wächst sie ohne Zäune heran.

Einige Bäume sind bereits mannshoch, sie haben es geschafft und können nicht mehr verbissen werden. Nicht selbstverständlich, in Bayerns Wäldern, wo laut dem aktuellen Vegetationsgutachten jede vierte Eiche und jeder fünfte kleine Edellaubbaum verbissen wird.

Vor 50 Jahren: Journalist prangert Wildverbiss an

Genau 50 Jahre ist es her, dass der Fernsehjournalist Horst Stern die unhaltbare Wildverbiss-Situation in Bayerns Wäldern anprangerte: "Sie hören richtig, meine Damen und Herren, es ist nicht dringlich zurzeit, den Hirsch zu schonen, es ist dringlich zurzeit, ihn zu schießen."

Das sprach er in die Kamera, am Heiligabend 1971, zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr in der ARD. Der Fernsehfilm mit dem harmlosen Titel "Bemerkungen über den Rothirsch" löste ein Erdbeben in Deutschland aus: Stern erhielt Morddrohungen und auch Georg Sperber, sein forstlicher Berater bei den Dreharbeiten, sah sich Anfeindungen ausgesetzt.

Wende im Verhältnis Forst und Jagd

Aber der Film führte auch zu einer Wende in der Haltung der staatlichen Förster zur Jagd: Bis dahin war die Anzahl des Reh- und Rotwilds Grundlage für die Abschusspläne gewesen, nun wurde es der Wald: Ein Paradigmenwechsel hin zu einer modernen, waldorientierten Jagd- und Forstpolitik. Seit 2005 ist der Grundsatz "Wald vor Wild" bayerische Forstdoktrin und einer seiner Wegbereiter war Georg Sperber, damaliger Leiter des Forstamts Ebrach.

Drückjagden als Pfeiler der Jagdstrategie

Sperber führte neue, damals moderne Jagdstrategien in Ebrach ein und reaktivierte auch die lange Zeit verpönten Gesellschaftsjagden. Diese großen Jagdereignisse, bei denen bis zu 120 Jägerinnen und Jäger mit Hunden zusammen kommen, sind bis heute ein Pfeiler der Jagd im Forstbetrieb Ebrach: 70 Prozent des jährlich vorgegebenen Wildes wird auf diesen Drückjagden erlegt.

Die Treiber gehen dabei langsam durch den Bestand und bringen so das Wild vorsichtig in Bewegung, so dass es die Jäger im Ansitz erlegen können. Es wird intensiv und effektiv gejagt – und das Wild danach wieder für einige Wochen in Ruhe gelassen.

Intensive Jagd zeigt Erfolge

Für Petra Diener ist die Erfüllung ihrer jagdlichen Aufgabe kein Spaziergang: Im November und Dezember sind alle Wochenenden mit Jagden vollgepackt. Insgesamt 22 Drückjagden veranstaltet der Forstbetrieb Ebrach, Petra Diener hat allein vier zu bewerkstelligen – ein enormer organisatorischer und zeitlicher Aufwand.

Aber der Erfolg gibt ihr Recht: Selbst die vom Wildverbiss besonders bedrohten Eichen und Edellaubhölzer kommen in ihrem Revier ohne Schutz aus – so, wie es im Bayerischen Waldgesetz gefordert ist: Die natürliche Verjüngung soll im Wesentlichen ohne Zäune aufwachsen, denn sie ist ökologisch und ökonomisch den in Baumschulen herangezogenen Pflanzen weit überlegen.

Wald-vor-Wild-Preis für Staatsförsterin

Diener kam 1991 an das damalige Forstamt Ebrach – zu dieser Zeit noch unter der Leitung von Georg Sperber. "Er hat gekämpft für eine waldverträgliche Jagd", sagt die Försterin. Diener hat das geprägt. Seit 14 Jahren kümmert sie sich nun um das Forstrevier Hundelshausen: 2.000 Hektar Fläche, mit 90 Prozent Laubholzanteil, vor allem Eichen und Edellaubhölzer. Für ihre jagdlichen Bemühungen für einen zukunftsfähigen Mischwald mit heimischen Baumarten hat sie nun den Wald-vor-Wild-Preis des Ökologischen Jagdverbandes erhalten.