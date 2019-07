Wald: Grünenpolitiker fordert Ende der Borkenkäferbekämpfung

Der Kampf gegen den Borkenkäfer im Nationalpark Bayerischer Wald würde mehr schaden als nutzen, meint der niederbayerische Bezirksvorsitzende der Grünen Jens Schlüter. Der Politiker fordert ein Ende der Borkenkäferbekämpfung.

Fichten fällen sei nicht mehr sinnvoll

Das massive Fällen von Fichten sei vor dem aktuellen Hintergrund der Klimaerwärmung, der Trockenheit und des Borkenkäferbefalls, unter dem sowieso alle Wälder leiden, nicht mehr sinnvoll.

"Man kann das allgemeine Sterben der Fichten nicht mehr stoppen," Jens Schlüter, Grünen-Politiker

Das Erkennen, Kennzeichnen und Fällen von befallenen Fichten im Nationalpark koste sehr viel Geld, binde zahlreiche Arbeitskräfte, die man woanders dringender brauche, und sei wegen der niedrigen Holzpreise nicht einmal mehr kostendeckend. Im Nationalpark störe sie außerdem die natürliche Waldverjüngung. Durch den Abtransport der gefällten Bäume fehle Totholz als Humus und Wasserspeicher für einen neuen Wald.

Forderung schon bekannt

Schlüter macht damit erneut einen Vorstoß, wie es ihn vor Jahren schon einmal gab. Damals kam er vor allem von Seiten der Nationalparkgegner. Sie kritisierten die Borkenkäferbekämpfung, wie sie von der bayerischen Staatsregierung bis zum Jahr 2027 für einen Teil des Nationalpark-Erweiterungsgebiets versprochen und qua Verordnung festgelegt worden war. Damit sollte ursprünglich sichergestellt werden, dass nicht schlagartig große Waldflächen absterben, wie es vor Jahrzehnten bei der Nationalpark-Ausweisung im Altpark passiert war.

70 Prozent Wald sind Naturzone

Die Borkenkäferbekämpfung hat im Erweiterungsgebiet aber dann trotzdem zu großen Kahlflächen geführt. Inzwischen sind rund 70 Prozent des Nationalparks als Naturzone ausgewiesen, in die der Mensch nicht mehr eingreift, also auch kein Käfer mehr bekämpft wird. Auf 30 Prozent laufen noch Forstmaßnahmen, was aber bis 2027 schrittweise weniger werden soll.

Verweis auf Gesetzeslage

Die Nationalparkverwaltung verweist angesichts der aktuellen Kritik durch die niederbayerischen Grünen auf die geltende Gesetzeslage. In diesem Jahr rechnet man mit bis zu 70.000 Festmeter Fichten, die hier wegen Borkenkäferbefall gefällt werden müssen. Etwa die Hälfte davon betrifft Zonen mitten im Park, die andere die Randzonen. In den Randzonen wird der Borkenkäfer auch über das Jahr 2027 hinaus bekämpft, um angrenzende Privatwälder zu schützen.