Wald erleben bei Nacht: "Naturschauspiel" in Weißenburg

Die Buchen am Hang des Bergwaldtheaters leuchten in grün, rot, blau und gelb. Die Wege am Hang hoch zur Bergwaldbühne sind mit Lichterketten beleuchtet. Es glitzert fast wie bei einem Weihnachtsmarkt. Etwa 500 Menschen haben Platz auf den Theaterbänken mitten im Wald, die Kulisse ist echte Natur: ein moosbewachsener Hang mit Buchen, überall liegen Herbstblätter.

Beeindruckende Lichtshow erklärt Kommunikation der Bäume

Diese Bühne ist Schauplatz einer beeindruckenden Multimedia-Präsentation. Wie die Wälder in Deutschland mehr und mehr zurückgedrängt wurden, erklärt eine donnernde Stimme. Sie führt ein in die Geheimnisse des Waldkosmos. Wie Bäume miteinander kommunizieren, sich gegenseitig unterstützen. Geht es um Wurzeln, erscheinen diese in Blau und Grün, geht es um Pilze, werden diese an einzelne Buchenstämme projiziert. Das Finale ist eine Lichtshow mit Musik, furios wie ein Feuerwerk, nur ohne Pulverdampf.

"Naturschauspiel": Wege als Entdeckungsreise durch den Wald

Danach können sich Besucherinnen und Besucher selbst auf den Weg machen. Auf zwei Wegen rund um das Bühnenareal sind zahlreiche Erlebnis-Stationen aufgebaut. Es gibt sprechende Bäume, tausende Funken auf dem Waldboden, mit Schwarzlicht erleuchtete Grafiken. LED-Laternen stehen bereit und können herumgetragen werden. „Ich bin sehr beeindruckt, wie liebevoll die Details gestaltet sind“, sagt ein Besucher, der sogar aus Hamburg angereist ist.

Konzept eines Eventmanagers aus Neuburg an der Donau

Erstmals in Deutschland wurde in Weißenburg so ein Eventkonzept umgesetzt. „Wir haben nach einem Platz gesucht, wo man Leute bedenkenlos durchführen kann, ohne die Natur zu stören“, sagt Eventmanager Jochen Graf aus Neuburg an der Donau. Für das Thema Walderlebnis sei das Gelände des Bergwaldtheaters die perfekte Kulisse. Die Wege sind bereits angelegt, oberhalb der Bühne ist ein ebener Platz, wo sich Besucherinnen und Besucher stärken können. Bewusst wurden regionale Anbieter ins Boot geholt, sie servieren Leberkäse und Bratwurst vom Wildschwein und bieten Glühwein und vegan bestrichene Brote.

Modernste Technik bringt den Wald zum Leuchten

Dabei bringt modernste Technik den Wald zum Leuchten. Das Lichtkonzept stammt von Jochen Graf und seinem Team. Hunderte LED-Scheinwerfer sind in die Bäume gehängt, sie wechseln aufeinander abgestimmt die Farben. Aus Lautsprechern kommen Waldgeräusche und Musik, Bewegungsmelder bringen Bäume zum Sprechen. Auch hier wurde neueste Technik wie eine Face-Tracking-App eingesetzt. Die Technik ist auch der größte Kostenfaktor beim Naturschauspiel.

Die Botschaft: der Wald ist wertvoll und muss geschützt werden

Dass dieses neuartige Veranstaltungskonzept erstmals in Weißenburg umgesetzt wurde, ist das Verdienst des Weißenburger Waldpädagogen und Künstlers Hubert Beckstein. Er wurde dafür kurzerhand zum Kulturmanager erklärt. „Ich möchte die Menschen für Wald und Natur begeistern“, sagt er und ist „absolut begeistert“ von dem Ergebnis. „So wurde das Bergwaldtheater noch nie bespielt“, sagt er. Die Informationen zum Wald hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald beigesteuert, sie fungierte als Partner und fachliche Beratung. Am Eröffnungsabend mit lokaler Prominenz jedenfalls waren alle restlos beeindruckt. Das „Naturschauspiel“ ist noch bis zum Ende der Herbstferien zu sehen. Danach wird die ganze Technik wieder aus dem Wald geräumt.