Wald: Ein Dorf im Musical-Fieber

Die Männer haben es nicht leicht in Wald. Von Frauen unterdrückt müssen sie in Minen unter der Erde schuften, weil die Welt nach einem Atomkrieg unbewohnbar geworden ist.

Das ist das Thema des Science-Fiction Musicals "Verlorenes Paradies", das sich ein Trupp um den Walder Kirchenchor ausgedacht hat und jetzt auf die Bühne bringt. 75 Leute von jung bis alt sind bei dem Großprojekt voller Begeisterung dabei.

Unzählige freiwillige Helfer

Seit 2003 gibt es die großen selbstgemachten Musicals in Wald. Theatervorstand Hans Kalopp schreibt das Stück und inszeniert, der Musikkapellen-Dirigent Manfred Happ arrangiert bekannte Lieder neu. Viele Freiwillige kümmern sich um das aufwändige Bühnenbild, die prächtigen Kostüme, Technik, Werbung, Verpflegung und alles, was so dazugehört.

Ganze Familien sind dabei beim Musical: Mama, Papa, Kinder, Onkel und Tanten - alle packen an. Seit September läuft die intensive Probenphase und fast jeden Tag standen die Darsteller auf der Bühne. Die Kostümbildnerinnen haben bis zuletzt noch Nachtschichten eingelegt, alle gehen an ihre Grenzen. Auch Bandleader und Musikkapellen-Dirigent Manfred Happ.

"Es ist ein Mordsaufwand, man steckt viele Stunden rein. Aber wenn am Schluss was Schönes rauskommt, dann ist das eine schöne Sache". Manfred Happ, Musikkapellen-Dirigent

Zwischen Musical und Messe

Berührungsängste zwischen Kirchenchor und Science-Fiction gibt es übrigens nicht. Man könne ohne Probleme am Samstag die Musical-Lieder singen und am Sonntag wieder die lateinische Messe, so Theatervorstand Hans Kalopp. Spätestens wenn dann am Samstag der Applaus durch Wald hallt, werden die Mitwirkenden auch wissen, dass sich der Aufwand gelohnt hat.