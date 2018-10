Wald bei Thüngersheim - Landrat verkündet Kompromiss

Bei Thüngersheim (Lkr. Würzburg) sollen rund zehn Hektar Wald gerodet werden. Die örtliche Baustoff-Firma Benkert will ihren Steinbruch erweitern, in dem Muschelkalk für Schotter abgebaut wird. Am Mittwoch haben die Rodungsarbeiten begonnen - trotz Protesten aus der Bevölkerung. Bis Donnerstag wurden gute zwei Hektar Wald mit Harvester-Vollerntern im Akkord gerodet. Das Landratsamt hat am Freitag nun einen Rodungsstopp verhängt, das erklärte Würzburgs Landrat Eberhard Nuß (CSU) bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz. Allerdings nur für die Hälfte der fast zehn Hektar großen Fläche. Die Firma Benkert lässt die nördliche Hälfte des Waldes weiter abholzen.

"Wir sind zu einem Kompromiss gekommen, und zwar derart, dass sich die Firma Benkert bereit erklärt, die komplette Erweiterungsfläche von 9,8 Hektar nicht auf einmal zu roden, sondern in zwei oder mehreren Abschnitten". Steinbruchbetreiber Otto Benkert

Das staatliche Umweltreferat am Landratsamt klärt derweil die Frage, ob für den Wald nicht doch eine artenschutzrechtliche Prüfung notwendig ist. Diese Prüfung erfolgt, während der Wald weiter abgeholzt wird. Am morgigen Samstag soll am Steinbruch in Thüngersheim eine Großkundgebung stattfinden. Aktivisten, die auch im Hambacher Forst gegen die Wald-Rodung gekämpft haben, wollen ein örtliches Bündnis unterstützen. Die Polizei patrouilliert schon heute rund um den Steinbruch.

Grünen-Abgeordnete stellt Anfrage an Staatsregierung

Die Grünen-Landtagsabgeordnete Kerstin Celina aus dem Landkreis Würzburg hat unterdessen am Freitag (19.10.18) eine Anfrage an die bayerische Staatsregierung gestellt. In 15 Punkten fordert sie detailliert Auskunft, zum Beispiel zur Frage, ob im Zuge der Genehmigung eine spezielle Artenschutzprüfung durchgeführt wurde. Aus Sicht der Naturschützer hat die Behörde schon vor neun Jahren gravierende Fehler gemacht: "Man hat damals die Tierarten in diesem Waldabschnitt überhaupt nicht vor Ort kartiert, sondern man hat sich auf Aussagen Dritter verlassen. Und man hat eine noch ältere Artenschutzkartierung zu Rate gezogen", sagt Steffen Jodl vom Bund Naturschutz Würzburg. Die Behörde hätte sich auf diese Daten gestützt. Sie seien im Laufe der Jahre nicht aktualisiert worden. Offensichtlich sei in dem Waldgebiet keine neue Bestandsaufnahme der dort vorkommenden Tier- und Pflanzenarten gemacht worden.