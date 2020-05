Walchenseeregion wappnet sich für Touristen-Ansturm

Wer an schönen Tagen einen Ausflug in die Berge machen will, der ist an Staus auf dem Weg in die touristischen Hot-Spots in Oberbayern und an lange Parkplatzsuche gewöhnt. An schönen Tagen ist etwa die Walchenseeregion seit Jahren völlig überlaufen. Für diesen Sommer warnen Einheimische und Politiker der Region vor noch nie dagewesenen Zuständen, weil vermutlich viele wegen der Corona-Pandemie ihren Urlaub daheim verbringen werden.

Landrat: Besucherbeschränkung nicht möglich

Schnelle, einfache Lösungen brauche es jetzt, sagt der für den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen zuständige Landrat Josef Niedermaier. Die von manchen gewünschte Besucherbeschränkung sei rechtlich nicht machbar.

Leuchttafeln auf der A95 und Notparkplätze

Stattdessen soll vorerst weiter an die Vernunft der Ausflügler appelliert werden. Leuchttafeln auf der A95 weisen bei Bedarf auf eine überlastete Walchenseeregion hin. Um dem Parkchaos Herr zu werden, werden weitere Wiesen zu Notparkplätzen umgewandelt.

Verlegung der Mautstationen und neue Radwege

Auch Kochels Bürgermeister Thomas Holz, der sich zuletzt immer wieder über die größer werdende Rücksichtslosigkeit der Tagesausflügler beschwert hatte, setzt sich für eine dauerhafte Entlastung ein. Er begrüßt, dass Politiker, Vertreter von Staatsforsten, Bauamt und Polizei jetzt erste Maßnahmen verabschiedet haben. So können jetzt die Planungsunterlagen für neue Parkplätze und die Verlegung der Mautstationen eingereicht werden. Die Arbeiten beginnen aber erst im Oktober.

Auch Radfahren soll sicherer werden. In Kochel und Walchensee werden Fahrradschutzstreifen geprüft, angedacht ist auch eine Radwegverbindung zwischen Urfeld und Walchensee.

Herzogstandbahn fährt ab Pfingstsamstag

Zum Pfingstwochenende gibt es in Bayern weitere Lockerungen der Coronabeschränkungen. Auch wenn die Seilbahnen wie die Herzogstandbahn nicht so viele Fahrgäste wie sonst befördern dürfen, dürfte das bei gutem Wetter viele Tagesausflügler anlocken. Am Pfingstsamstag nimmt die Herzogstandbahn den Betrieb wieder auf, erlaubt sind zehn Fahrgäste pro Fahrt. Das ist ein Drittel der normalen Kapazität.

Wartezeiten an der Seilbahn-Station

Sie rechnen mit längeren Wartezeiten bei der Auf- und Abfahrt. Die Bahn hat im Kassenbereich und in den Wartezonen die Sicherheitsabstände markiert. Tickets müssen an der Talstation gekauft werden.

Keine Tickets an der Bergstation

Bergwanderer können keine Fahrscheine an der Bergstation erwerben und werden auch nicht befördert. Die Fahrgäste bekommen eine Uhrzeit zur Talfahrt zugewiesen. "Nur so können wir gewährleisten, dass alle Fahrgäste auch wieder ins Tal befördert werden", schreibt Geschäftsführer Jörd Findeisen in einer Mitteilung.