Walchenseekraftwerk: Wie bleibt der Isar mehr Wasser?

In einem Punkt sind sich alle Parteien einig: Sie wollen die Umwelt schützen. Das fast 100 Jahre alte Walchenseekraftwerk leistet dafür bereits einen wichtigen Beitrag, denn mit Wasserkraft produziert es grünen Strom für rund 100.000 Haushalte, praktisch emissionsfrei.

Doch der Preis ist hoch - das sagen vor allem die 13 Umweltverbände, die sich am Montag nach zweijähriger Verhandlung auf ein Positionspapier zur Neukonzessionierung einigten. Denn am Isarwehr in Krün werden zwei Drittel des Isarwassers zur Stromerzeugung abgeleitet. Das degradiert den lebendigen Gebirgsfluss teils zum Rinnsal und legt manche Nebenflüsse ganz trocken.

Obere Isar ist Lebensraum für 200 bedrohte Arten

Die Umweltverbände um den Landesbund für Vogelschutz, BUND Naturschutz und den Landesfischereiverband sorgen sich deshalb um die 200 Rote-Liste-Arten, die durch den Wassermangel verdrängt werden könnten. Betroffen sind gewässertypische Pflanzen und Tiere wie etwa Tamariske, gefleckte Schnarrschrecke oder die Äsche.

Die Forderung: Deutlich mehr Schutz für die Obere Isar als bisher – auch wenn das den Kraftwerkbetrieb einschränkt. Ziel sei es, den ursprünglichen Zustand der Oberen Isar, Deutschlands letzter wilder Gebirgsfluss, wiederherzustellen. Zwar wird die neue Konzession erst in knapp zehn Jahren vergeben, dann aber wohl wieder für Jahrzehnte.

Neukonzessionierung des Kraftwerks "Jahrhundertchance"

Für den Vorsitzenden des BUND Naturschutzes Richard Mergner ergebe sich nun "eine Jahrhundertchance", wasserwirtschaftliche Fehler der Vergangenheit wiedergutzumachen. Man wolle "das Kraftwerk nicht sprengen, aber wir wollen, dass die Natur mindestens zu ihrem Recht kommt", so Mergner weiter.

Konkret fordern die Verbände belastbare Studien und Szenarien, wie viel Mindestwasser es bedürfe, um die biologische Vielfalt zu sichern. Wie viel Kubikmeter das seien, sei aktuell noch nicht messbar.

Positionspapier: Umwelt vor Wirtschaftlichkeit

Damit stellen die Verbände den Umweltschutz klar vor die Wirtschaftlichkeit der Anlage. Das zeigt auch eine weitere Forderung der Verbände: Die Anlage solle vollständig in öffentlichen Besitz des Freistaats übergehen. Bisheriger Betreiber ist der Energiekonzern Uniper. Johannes Schnell vom Fischereiverband nämlich fürchtet eine "geschäftliche Ausschlachtung".

Freistaat Bayern als neuer Betreiber?

Eine zentrale Rolle wird dem Tölzer Landrat Josef Niedermaier zukommen, dem Chef der Genehmigungsbehörde. Das Industriedenkmal in öffentliche Hand zu geben, ist für ihn eine unrealistische Forderung: Der Freistaat Bayern sei "der schlechteste Kraftwerksunternehmer". Walchensee erzeuge Spitzenstrom und der müsse an der Börse verkauft werden. "Wenn der Strom nicht mehr vermarktbar ist, dann ist das Kraftwerk ganz schnell ein Minusgeschäft", so Niedermaier weiter. In diesem Fall könne man das Kraftwerk gleich schließen.

Klar ist: Das Verfahren wird sich noch Jahre in die Länge ziehen, denn es gilt, Wirtschaftlichkeit, Umweltschutz und Wasserrecht unter einen Hut zu bringen. So auch die europäische Wasserrahmenrichtline, die vorsieht, dass in Seen, Flüssen und im Grundwasser ein guter ökologischer Zustand erreicht werden soll.

Betreiberkonzern Uniper will am Walchenseekraftwerk festhalten

Der aktuelle Betreiberkonzern Uniper kündigte bereits an, das Kraftwerk weiterhin betreiben zu wollen. Pressesprecher Theodoros Reumschüssel betonte gegenüber dem BR seine Kompromissbereitschaft. Gleichzeitig sagte er: "Wasser ist der Treibstoff der Wasserkraft. Und wenn immer weniger Wasser für die Stromerzeugung nutzbar ist, ist auch irgendwann die Grenze der Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks erreicht."

Doch auch in einem anderen Punkt sind die Beteiligten einig: Der Klimawandel bedroht auch den Wasserstand der Isar. Vorausschauendes Handeln dürfte damit einmal mehr wichtig werden.