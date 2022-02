"Walberngrüner Gletscher": Langlaufen bei Flutlicht bei Kulmbach

Zum dritten Mal wurde das Wintersportgelände des "Walberngrüner Gletschers" mittlerweile erweitert. Mit den LED-Lampen im Wert von 47.000 Euro könne nun CO2 eingespart werden, so Lothar Scheler, der Vorsitzende der SG Gösmes/Walberngrün.

Schnee bis ins Frühjahr auf dem "Walberngrüner Gletscher"

Walberngrün ist ein Gemeindeteil des Marktes Grafengehaig im Landkreis Kulmbach. Den Namen "Walberngrüner Gletscher" hat die Anlage aufgrund ihrer Lage an einem Nordhang. Mit einer Höhe von etwa 700 Metern über dem Meeresspiegel habe man hier meist Schnee bis ins Frühjahr und gute Bedingungen für Ski-Langlauf, so Scheler. Die Flutlichtanlage ist von Montag bis Freitag von 17 Uhr bis 21 Uhr in Betrieb. Am Wochenende bleibt sie aus.