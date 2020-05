Waischenfeld: Restauratorin rettet alte Bücher

Viele alte Buchschätze haben eines gemeinsam: Bei jedem Aufblättern fällt eine weitere Seite heraus. Eine junge Buchbinderin aus Waischenfeld will helfen. Katharina Lässig spricht nicht von Büchern, sondern von "Patienten". Und einer dieser Patienten ist ein ziemlich lädiertes Kinderbuch, das nachweislich viel und intensiv angeschaut worden ist.

"Das ist jetzt ein kleiner großer Patient: ein Bilderbuch von einer Privatkundin, die das sehr gerne wieder gerichtet hätte. Das ist ein ganz tolles Format. Der Leim ist weg, das Gewebe ist abgelöst, das kriegen wir auf jeden Fall hin." Katharina Lässig, Buchrestauratorin

Bibliotheken, Archive und Kanzleien zählen zu den Kunden

Dieser Patient wird also wieder gesund. Die 36 Jahre alte Buchbinderin muss sich auch um andere Arbeiten kümmern. Um Aufträge, die sie von Bibliotheken, Archiven und Kanzleien erhält. Unter anderem soll sie Fachblätter zu einem Katalog kleben. Manche Arbeiten dauern Wochen. Eine alte Bibel beispielsweise muss Seite für Seite zerlegt und restauriert werden. Wer so lange auf dem Dachboden ausgeharrt hat, dem gebührt auch ausreichend Zeit für die Reparatur, davon ist die Buchrestauratorin überzeugt.

Erst restaurieren, dann digitalisieren

Viel Fingerspitzengefühl und Geduld fordert auch eine alte handgeschriebene Pergament-Rolle aus dem Jahr 1708. Jahrhundertelang war sie in einer Turmkapsel versteckt, und die war leider nicht wasserdicht. Die Rolle soll digitalisiert werden, was in ihrem aktuellen Zustand leider nicht geht.

Ein Poesiealbum, wie es heute keines mehr gibt

Und dann hat Katharina Lässig noch einen wahren Schatz: Eine Kundin hat ihr das Poesiealbum der Oma anvertraut, das immer weiter auseinander fällt.

"Da sehen Sie halt diverse Einträge, die bei 1925 anfangen, in wunderschöner Schrift. Da sind dann auch noch kleine Zeichnungen mit drinnen, ein echtes Unikat was es so einfach nicht mehr gibt." Katharina Lässig, Buchrestauratorin

Es sind Geschichten, Erinnerungen und Lieblingsstücke, die Katharina Lässig mit ihrem Handwerk am Leben erhält. So wie das anfangs erwähnte Kinderbuch, das nach fünf Tagen Arbeit fast wie neu ist.