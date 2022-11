Waidhaus und Waldsassen: Feuerwerk-Schmuggelfahrten häufen sich

Zöllner in Waidhaus haben innerhalb kurzer Zeit vier Schmuggelfahrten mit insgesamt mehr als 70 Kilogramm illegalen Feuerwerkskörpern gestoppt.

Wie das Hauptzollamt Regensburg am Freitag mitteilt, wurden in drei Fahrzeugen nahe Waidhaus jeweils etwa 29, 17 und drei Kilogramm Feuerwerkskörper gefunden. Kurz darauf wurde am Sonntag nahe Pfreimd eine Frau mit etwa 23 Kilogramm illegalen Feuerwerkskörpern aufgehalten.

Feuerwerk beschlagnahmt und Verfahren eingeleitet

Wie das Hauptzollamt berichtet, war das Feuerwerk jeweils auf dem Rücksitz, im Kofferraum oder versteckt unter einer Wolldecke zu finden. Alle Feuerwerkskörper wurden beschlagnahmt und gegen die drei Männer und die Frau wurden Strafverfahren eingeleitet. In keinem der Fälle hatten die Feuerwerkskörper die erforderlichen Prüfkennzeichen, hieß es.

Zum Artikel: "Umwelthilfe fordert Böllerverbot zu Silvester"

Schmuggel vor allem zum Jahresende

Wie Michael Lochner vom Hauptzollamt Regensburg dem Bayerischen Rundfunk auf Anfrage bestätigt, häufen sich solche Schmuggelfahrten besonders zum Jahresende: "Die Erfahrung sagt, dass sich die Leute besonders zu Silvester mit kostengünstigem Feuerwerk eindecken wollen. Aber auch unter dem Jahr passiert es immer wieder." Lochner warnt vor der Einfuhr verbotener Pyrotechnik, denn: "Man weiß nie, was wirklich in dem Feuerwerk drinnen ist und wie es reagiert."

Wer verbotenes Feuerwerk trotzdem nach Deutschland einführt, verstößt gegen die Vorschriften des Sprengstoffgesetzes und riskiert zudem eine Geld- oder sogar Freiheitsstrafe. Außerdem muss für die fachgerechte Entsorgung der Feuerwerkskörper aufgekommen werden.

Extra aus der Niederlande für günstiges Feuerwerk angereist

Auch Fahnder der Grenzpolizei Waldsassen hatten am vergangenen Samstagmittag drei Männer mit 60 Kilogramm nicht zugelassener Pyrotechnik in ihrem Auto aufgehalten. Laut Polizei waren die Männer extra aus den Niederlanden angereist, um sich für etwa 900 Euro in Tschechien mit den Feuerwerkskörpern einzudecken, eine Genehmigung für die Einfuhr hatten sie jedoch nicht. Vor Ort mussten die Männer insgesamt 5.000 Euro bezahlen, bevor sie ihre Reise fortsetzen durften.