Waidhaus: Schleuser mit 29 Insassen gefasst

An der deutsch-tschechischen Grenze in Waidhaus haben Bundespolizisten einen Schleuser festgenommen. Er hatte versucht, in einem Transporter 29 Menschen aus Syrien über die Grenze zu bringen. Unter den Insassen war auch ein sechsjähriges Kind.