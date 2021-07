Wahlwerbung: Bamberger Oberbürgermeister akzeptiert Strafbefehl

Nun gibt er doch klein bei: Der Bamberger Rathauschef akzeptiert einen Strafbefehl. Weil er im Vorfeld der Kommunalwahl nicht-deutsche Bürger in ihrer Landessprache angeschrieben hatte, hat das Amtsgericht Bamberg einen Strafbefehl gegen Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) erlassen. Gegen diesen hatte er Anfang des Jahres Einspruch erhoben. Ab dem 19. August hätte er sich vor dem Amtsgericht verantworten müssen.

Gerichtstermin schadet dem Image der Stadt

Nun hat Starke seinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurückgenommen. Ein öffentlicher Gerichtstermin wäre für die Beteiligten belastend, teilte er dem Bayerischen Rundfunk mit. „Dies gilt nicht nur für mich, sondern vor allem auch für die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Außerdem schadet es dem Image der Stadt Bamberg“, so Starke.

Wahlwerbung an ausländische Bürger

Das Ordnungsamt der Stadt hatte während des Kommunalwahlkampfes 2020 rechtswidrig Adressen und Staatsangehörigkeiten von wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund an die SPD herausgegeben. Mit diesen Daten hatte die SPD Briefe in der Muttersprache der Wahlberechtigten versandt und um Wahlunterstützung gebeten. Nach Angaben der Stadt Bamberg sei zwar die Herausgabe von Adressen für Wahlwerbung erlaubt, aber nicht in Verbindung mit der Staatsangehörigkeit.