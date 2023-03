BR24live 8.50 Uhr: Was das neue Wahlrecht für Bayern bedeutet

Wegfall der Grundmandatsklausel

Ebenfalls stark treffen würde es die Linke in Bayern. Sie hätte alle vier Mandate im Freistaat verloren. Grund dafür ist der Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel. Diese sieht vor, dass auch Parteien in den Bundestag einziehen können, die eigentlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden.

Sobald eine Partei mindestens drei Direktmandate gewinnen kann, muss sie gemäß ihrer Zweitstimmen im Parlament vertreten sein. Aktuell profitiert die Linke von dieser Regel. Sie stellt insgesamt 39 Abgeordnete - trotz eines Wahlergebnisses von 4,9 Prozent.

Nach den Plänen der Ampel wäre die Linke allerdings an der 5-Prozent-Hürde gescheitert. Auch die Münchner Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke hätte dann kein Mandat gewonnen. "Die Abschaffung der Grundmandatsklausel dient nicht dem Zweck der Mandatsbegrenzung, sondern nur dazu, sich der Linken zu entledigen", sagt Gohlke BR24. "Dass die Ampel-Parteien hier amerikanische Verhältnisse einführen, wo versucht wird, mit Wahlrechtsreformen den Gegner zu schwächen, muss bei allen die Alarmglocken schrillen lassen."

Einführung der Zweitstimmendeckung

Eine weitere Folge der Ampel-Reform zeigt sich in den Wahlkreisen. Mit dem Wahlrecht der Ampel-Parteien ist nämlich nicht mehr garantiert, dass der Wahlsieger in einem Wahlkreis auch tatsächlich in den Bundestag kommt - wie zum Beispiel bei Wolfgang Stefinger im Münchner Osten. Grund dafür ist die sogenannte "Zweitstimmendeckung", nach der ein Abgeordneter nur ins Parlament einzieht, wenn seine Partei genügend Zweitstimmen bekommt.

Die Folge: In Bayern könnte es mehrere Wahlkreise ohne direkt gewählten Abgeordneten geben. Nach Berechnungen von BR24 und infratest dimap, hätte es 2021 mit dem neuen Wahlrecht folgende sieben Wahlkreise getroffen, in denen alle die Kandidaten der CSU gewonnen hatten:

Augsburg-Stadt, München-Nord, München-West/Mitte, München-Ost, Nürnberg-Nord, Oberallgäu und Passau.