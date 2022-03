Wahlpflichtfach Islam: Große Nachfrage in Bayern

Islamunterricht in der neunten Klasse am Dürer-Gymnasium in Nürnberg: Mehmed liest aus dem Koran vor: "Wer aber durch Hungersnot gezwungen wird ohne sündhafte Neigung, so ist Allah allverzeihend, barmherzig." Heute geht es um muslimische Speisevorschriften. Welches Fleisch dürfen Muslime essen? Welche Ausnahmen gibt es dabei? Islamlehrer der neunten Klasse am Dürer-Gymnasium ist Emre Baskal: "Das ist jetzt ein Hadith. Lest Euch das mal durch und versucht, eine Schlussfolgerung zu ziehen", sagt er zu den Schülern.

Kein Referendariat im Fach Islam

960 Schülerinnen und Schüler gibt es am Nürnberger Dürer-Gymnasium. Etwa ein Viertel von ihnen besucht den Islamunterricht, Tendenz steigend. In der sechsten und auch in der neunten Jahrgangsstufe gibt es jeweils zwei Islamklassen. Wegen der starken Nachfrage am Dürer-Gymnasium gibt Emre Baskal mittlerweile 10 Stunden Islamunterricht. Seine Hauptfächer Chemie und Geografie kann er deswegen aktuell weniger unterrichten. Zugleich gibt es im Fach Islam noch immer kein Lehramtsreferendariat, also keine Ausbildung an der Schule. Die didaktische und methodische Umsetzung beim Islamunterricht lebt somit vom Learning by Doing.

Freier als in der Moschee

Baskals Islamunterricht kommt bei der neunten Klasse gut an. Dabei sind viele Schülerinnen und Schüler geprägt von ihren Erfahrungen in der Moscheegemeinde und nicht zuletzt auch durch ihre religiöse Erziehung im Elternhaus. Einer der Schüler erklärt, was für ihn im Islamunterricht anders ist: "Ich bin manchmal in der Moschee. Da kommt es schon vor, dass man nicht seine eigene Meinung sagen kann. Da sagen dann die Hodschas, das ist so, das müsst ihr glauben. Im Islamunterricht habe ich den Eindruck, dass man viel mehr über die Sachen nachdenkt. Man kann seine eigene Meinung sagen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen."

Keine Konkurrenz zur Moschee

Emre Baskal hält sich bei seinem Unterricht an den bayerischen Lehrplan. Eine Konkurrenz zur Glaubensverkündung in der Moschee soll sein Unterricht nicht sein, so Baskal, auch wenn er manchmal eine andere Meinung vertritt als der Imam, also der Gemeindevorsteher, oder der Hodscha, der Religionslehrer der Moscheegemeinde.

Islamischer Unterricht gehört an bayerischen Schulen seit Jahrzehnten zum Alltag. Ein Rückblick: Seit den 1980er-Jahren gab es im Rahmen des muttersprachlichen Ergänzungs-Unterrichts eine so genannte "Islamische Unterweisung". Die Lehrer der islamischen Unterweisung kamen aus Ankara. Auch der Lehrplan wurde mit dem damaligen türkischen Bildungsministerium abgestimmt. Islamische Unterweisung in türkischer Sprache gab es in Bayern bis 2009. Danach erfolgte die so genannte Islamische Unterweisung nur noch in deutscher Sprache. Auch wurden ab 2009 die Lehrer nicht mehr vom türkischen Staat bezahlt. Einen gleichwertigen konfessionellen Religionsunterricht im Sinne einer Glaubensverkündigung wie bei evangelischen oder katholischen Christen gibt es bis heute nicht.