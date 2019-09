vor 25 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Wahlmanipulationsprozess Geiselhöring erneut geplatzt

Das Gerichtsverfahren um die Wahlmanipulation in Geiselhöring (Lkr. Straubing-Bogen) ist erneut geplatzt. Dieses Mal wegen zu wenig Richtern am Landgericht Regensburg. Ein neuer Termin sei nicht absehbar, so ein Gerichtssprecher.