Wahlkampfveranstaltung: Wirbel um AfD in Herrsching

Der Kulturverein wollte die Vermietung rückgängig machen, als Proteste angekündigt wurden. Doch die AfD hat sich gestern beim Amtsgericht Starnberg eine einstweilige Verfügung abgeholt. Das heißt, die Veranstaltung findet statt. Deswegen ist nun, nach fast zwölf Jahren, Margit Metz von ihrem Amt als Vorsitzende des Kulturvereins zurückgetreten.

Moralisch falsche Entscheidung

Die Entscheidung, an die AfD zu vermieten, sei moralisch falsch gewesen, sagt Metz. Mit ihrem Rücktritt wolle sie ein Zeichen setzen gegen Rechts, "gegen Hetzparolen und Veranstaltungen, die wir in der Form nicht hier haben wollen", so Metz.

"Ich war immer dafür, parteiübergreifend alle Menschen miteinzubinden in der Gemeinde. (...) Aber nach rechts rücken oder uns in der Richtung in Verbindung zu bringen, das wollen wir in keinster Weise." Margit Metz, zurückgetretene Vorsitzende des Kulturvereins in Herrsching

Bürgermeister bedauert Rücktritt

Der Herrschinger Bürgermeister Christian Schiller bedauert den Rücktritt von Frau Metz sehr. Eine bessere Vorsitzende des Kulturvereins habe man sich nicht vorstellen können, so Schiller gegenüber dem BR.