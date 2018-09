Wahlkampfhilfe: Merkel trifft Söder in Ottobeuren

Es ist das einzige Treffen zwischen Angela Merkel und Markus Söder im bayerischen Wahlkampf. Die Kanzlerin wird am Sonntag, 30.9., eine halbe Stunde lang über Europa reden. Davor werden Ministerpräsident Söder und EVP-Chef Manfred Weber sprechen.

Anti-Merkel- und Anti-AfD-Demos

Auf dem Marktplatz in Ottobeuren wird einiges los sein. Die AfD plant eine Demonstration, zwei Kundgebungen wollen sich entgegenstellen. Aus Sorge vor Krawallen wird Döner-Restaurant-Besitzer Ahmet Bozdag sein türkisches Restaurant auf dem Marktplatz am Sonntag schließen.

"Ich räume alle meine Stühle und Tische rein, weil das zahlt mir keine Versicherung." Ahmet Bozdag, Besitzer eines Döner-Restaurants auf dem Marktplatz in Ottobeuren

Einige ältere Gäste hätten sogar ihre Hotelbuchungen storniert, erfährt man aus dem Rathaus.

Merkel beim Konzert in der Basilika

Am Abend wird sich die Kanzlerin in der Basilika den "Paulus" von Mendelssohn Bartholdy anhören. Das Symphonie-Orchester des Bayerischen Rundfunks wird das Oratorium aufführen. Die Kanzlerin wollte schon lange ein Konzert in der berühmten Basilika erleben, sagt Tourismusdirektor Peter Kraus, und sie ist damit nicht allein.

"Die Bänke in den Querschiffen kommen raus und da kommen dann auch noch Stühle rein, so dass in der Basilika dann 2.200 Gäste Platz finden werden." Peter Kraus, Tourismusdirektor von Ottobeuren

Die Polizei rät von Besuchen in Ottobeuren ab

Ein Großkonzert, der Besuch der Kanzlerin und drei Demonstrationen. Man werde alles unter Kontrolle haben, verspricht Sven-Oliver Klinke. Der Einsatzleiter der Polizei richtet aber einen Appell an die Bürger:

"Wer an diesem Tag nicht unbedingt in Ottobeuren sein muss, sollte die Ortschaft meiden, denn es wird ziemlich viele Staus geben." Sven-Oliver Klinke, Einsatzleiter der Polizei Ottobeuren

Ruhig wird der Sonntag in Ottobeuren nicht. Aber eine Bundeskanzlerin kommt ja auch nicht alle Tage.