Wahlkampf-Themen: Migration, PAG und innere Sicherheit

Als wichtigste politische Probleme im Freistaat nannte im aktuellen Bayern Trend die Mehrheit der Befragten die Themen Flüchtlinge und Einwanderung. So wurden auch die Demonstrationen in Chemnitz zum Thema der Sendung. Ob es für die AfD keine Grenze mehr nach rechtsaußen gebe, wollte Moderator Andreas Bachmann von Landeschef Martin Sichert wissen, vor allem deshalb, weil auf den Veranstaltungen AfD-Mitglieder offen neben der fremdenfeindlichen Pegida und bekannten Rechtsextremen gelaufen seien.

Die AfD und der Rechtsextremismus

Sichert sehe die AfD von Rechtsextremisten klar abgegrenzt, sagte er. Doch auf den Demonstrationen habe die AfD keinen Einfluss, wer mitlaufe. Vom AfD-Chef in Thüringen Björn Höcke, der dem völkisch-nationalen Flügel der Partei angehört, wollte sich der bayerische Landeschef nicht distanzieren: „Wir werden jetzt nicht irgendwelche Grenzlinien zwischen irgendwelchen Politikern der AfD ziehen im Wahlkampf.“ SPD-Spitzenkandidatin Natascha Kohnen forderte wie ihre Parteikollegen auf Bundesebene eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz.

Polizeiaufgabengesetz und innere Sicherheit

Bayern ist das sicherste Bundesland, die Zahl der Straftaten ist laut Statistik so gering wie nirgends sonst in Deutschland. Dennoch wurden mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz, kurz PAG, die Möglichkeiten der Polizisten in der Überwachung und Fahndung ausgeweitet. CSU-Fraktionschef Kreuzer verteidigte das Gesetz. Man müsse sich an den Stand der Technik anpassen, die Überwachung von Messenger-Dienste wie WhatsApp sei von den Gesetzen bisher zum Beispiel nicht erfasst worden. „Dass wir bei drohender Gefahr, also zur Verhinderung einer Straftat, der Polizei ebenfalls Möglichkeiten geben müssen, auch wenn es nicht nur Terrorismus ist, das liegt für mich doch vollkommen auf der Hand“, sagte er.

Drei Parteien ziehen gegen PAG vor Gericht

Die Bundesparteien von FDP, Grünen und Linken wollen gegen das Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht klagen. Martin Hagen, FDP-Spitzenkandidat in Bayern, glaubt auch nicht, dass die Sicherheit in Bayern durch strengere Gesetze geschaffen werde. Er will stattdessen mehr Polizisten und kritisierte die hohe Anzahl an Überstunden, die die Beamten leisten müssen.