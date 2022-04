Wahlkampf statt Wirtschafts-Nato: Söder beim CSU-Parteitag

Gegen Ende seiner Rede, nach über einer Stunde, gibt Markus Söder den Delegierten einen klaren Auftrag: Sie sollten auch "bitte die kleinen Probleme ernst nehmen". Spätestens in diesem Moment ist jedem klar, der Parteichef hat die Landtagswahl im kommenden Jahr fest im Blick. Zwar rät Söder, "keinen Dauerwahlkampf" zu machen. Seine Rede in Würzburg aber ist genau das: Landtagswahlkampf, jedenfalls in einer frühen Phase.

Weil man bei einer bayerischen Landtagswahl mit dem Aufbau der Cyber-Fähigkeiten der Bundeswehr und einer Wirtschafts-Nato nicht wirklich punkten kann, spricht Söder darüber auch nicht. Zwar will die CSU laut Leitantrag, der einstimmig beschlossen wird, "Sicherheit, Souveränität und Stärke neu denken".

Söders eigene Kreativität aber gilt viel mehr dem innenpolitischen Gegner. Die Ampel, wettert der CSU-Chef, sei keine Ampel mit einer "geordneten Lichtfolge", sondern "eine Lichtorgel".

"Eines Kanzlers unwürdig"

Dem SPD-Kanzler wirft Söder vor, in der Ukraine-Krise zögerlich und kaum wahrnehmbar zu sein: Als der Bundestag über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine debattierte, sei Scholz in Japan gewesen. Das sei "eines deutschen Kanzlers unwürdig". Die sozialdemokratische Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sei "völlig überfordert". Dass die SPD ein "Russland-Problem" habe, liege aber auch an Gerhard Schröder: Der Altkanzler sei "eine Schande für unser Land" und "ein sturer, alter, skurriler Mann". Er müsse aus der SPD austreten und auf seine Ansprüche als früherer Regierungschef verzichten.

Hofreiter wie "der Lobbyist einer Rüstungsfirma"

Seinen grünen Lieblingsgegner lässt Söder auch diesmal nicht unerwähnt: Anton Hofreiter ist zwar nicht Mitglied des Kabinetts, aber für Söder bedeutend genug, um als Kronzeuge für die überraschend entschlossene Russland-Politik der Grünen zu dienen: Hofreiter wirke wie "der Lobbyist einer Rüstungsfirma". Aber auch insgesamt machten die Grünen "das komplette Gegenteil" dessen, wofür sie früher gestanden hätten. Ähnlich der Vorwurf gegen die FDP: Als Oppositionskraft habe sie noch für solide Staatsfinanzen gekämpft, jetzt mache der Bund "Schulden, Schulden, Schulden".

"Nicht Kaviar-, sondern Leberkäs-Etage"

Um genau zu sein: 140 Milliarden Euro neue Kredite will Finanzminister Christian Lindner (FDP) allein dieses Jahr aufnehmen. Ein wesentlicher Teil davon fließt ins gerade beschlossene Entlastungspaket, das die Bürger gegen steigende Preise schützen soll. Mehr als 30 Milliarden kostet es. Dass Söder deutlich mehr Entlastungen fordert, nämlich auch für Rentner, Studenten und Wirtschaft, würde zwar die Neuverschuldung nicht unbedingt verringern. Aber es passt zu einer CSU, die Söder zufolge "nicht die Kaviar-, sondern die Leberkäs-Etage" sei. Oder auch "nah bei den Menschen".

Wieder "nah bei den Menschen"

Damit variiert Söder den über zwanzig Jahre alten CSU-Slogan "Näher am Menschen", was aus zwei Gründen bemerkenswert ist: Söder will die CSU offenkundig als Kümmerer-Partei in den Landtagswahlkampf schicken – siehe oben die Bitte, "die kleinen Probleme" ernst zu nehmen. Zweitens ist klar: Die Zeiten, in denen Söder mit strengen Abstandsregeln zu punkten hoffte, sind endgültig vorüber. Corona mag zwar "nicht ganz vorbei" sein, trotzdem setzt Söder nun wieder auf Nähe. Ganz wörtlich übrigens, wie die Frequenz seiner Volksfest-Besuche zeigt.

Klar ist auch: Wer nah bei den Menschen sein will, darf sie nicht langweilen. Es fällt auf, dass Söder die Nato kein einziges Mal erwähnt in seiner Rede. Also auch nicht die "Wirtschafts-Nato", die die CSU jetzt fordert, als Reaktion auf die "Zeitenwende" des russischen Angriffskriegs. Das eigentliche Schwerpunkt-Thema dieses Parteitags, die Außenpolitik, überlässt Söder seinen Fachleuten. Zu viert stellen sie den Leitantrag vor, oben auf der Bühne: Dobrindt, Weber, Hahn und Huml. Der Antrag wird später, auch ohne Söders ausdrückliche Hilfe, ohne Gegenstimme angenommen werden.

Worum es geht, sagt Parteivize Manfred Weber: Es gebe "Aufgaben, die wir gemeinsam besser erfüllen können". Die CSU fordert, die militärischen Fähigkeiten Deutschlands zu stärken – im Rahmen der Nato und der EU.

"Cyber-Booster" für die Bundeswehr

Beispielsweise soll die Bundeswehr einen Cyber-Booster erhalten: Neben Abwehr-Möglichkeiten im Netz soll sie auch Angriffe starten können. Was mehr ist als eine Geldfrage: Zunächst müssten dafür die rechtlichen Möglichkeiten geschaffen werden, sagt Verteidigungsexperte Florian Hahn. Für die EU fordert die CSU einen Verteidigungspfeiler mit einheitlichen Kommandostrukturen, obendrein eine "Wirtschafts-Nato". Direkt aus Brüssel wird das unterstützt: In einer Videobotschaft für die CSU-Delegierten fordert EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die EU müsse effektiver und schlagkräftiger werden.

Alles in allem enthält der Leitantrag viele Ideen, die das außenpolitische Profil der CSU schärfen. Dass sie die Partei auch sichtbarer machen, ist weniger sicher. Ihre Rolle als Regionalpartei und kleine Schwester schmälert die außenpolitische Bedeutung der Christsozialen ja generell. Das neue Oppositionsdasein macht es nicht leichter. Man trifft in Würzburg durchaus Bundestagsabgeordnete der CSU, die sich heute "freier" fühlen als zu Regierungszeiten, was natürlich beschönigend ist und nichts anderes zeigt als: Die Bühne ist kleiner geworden für die CSU. Außerdem, nicht nur Söder weiß, dass im Landtagswahlkampf anderes gefragt ist als Wirtschafts-Nato und einheitliche EU-Kommandostrukturen.