Hau drauf im Wahljahr: Der politische Aschermittwoch ist zurück

Beim Thema politischer Aschermittwoch kommt Ex-Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) ins Schwärmen. "Für einen Politiker gibt es nichts Schöneres, als vor den gefühlt 10.000 Leuten zu sprechen", sagte er kürzlich der "Passauer Neuen Presse" (PNP). Als niederbayerischer CSU-Bezirksvorsitzender weiß Scheuer zwar genau, dass die Passauer Dreiländerhalle nur eine Kapazität von 4.000 Sitzplätzen hat. Aber am Aschermittwoch geht es traditionell weniger um Fakten, sondern mehr ums politische Gefühl, um den emotionalen Schulterschluss zwischen Parteiführung und Basis.

Politischer Aschermittwoch wieder in vollen Hallen

Und der ist im Jahr der bayerischen Landtagswahl besonders wichtig - für alle größeren Parteien im Freistaat. "Wir rücken zusammen und stellen uns für die Landtagswahl auf", betonte beispielsweise CSU-Chef Markus Söder in der "PNP". Entsprechend deftig dürften heuer die wechselseitigen Attacken ausfallen.

Im vergangenen Jahr war der politische Aschermittwoch wegen des Kriegs in der Ukraine abgesagt worden, 2021 gab es wegen Corona nur digitale Veranstaltungen. Heuer wird erstmals seit drei Jahren wieder vor vollen Hallen und Bierkrügen gegen politische Mitbewerber ausgeteilt.

CSU: Söders "Klartext" und eine reine Männerriege

Bei der CSU verzichtet Scheuer auf sein Grußwort in der Dreiländerhalle, das ihm als Bezirkschef zustehen würde. Er lässt Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter den Vortritt, der im Sommer Scheuer an der Spitze der niederbayerischen CSU ablösen soll. Der Aschermittwoch sei "eine gute Startrampe" für Bernreiter, sagte Scheuer dem BR.

Der Minister gehört genauso wie CSU-Generalsekretär Martin Huber aber nur zum "Vorprogramm" für den Hauptact: Markus Söder. Am Aschermittwoch werde "Klartext gesprochen", "übertriebene political correctness" habe Pause, sagte der bayerische Ministerpräsident der "PNP". Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um vorauszusehen, an wem er sich in seiner Rede schwerpunktmäßig abarbeiten wird: Attacken auf die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sind seit Monaten zentraler Bestandteil von Söders Rhetorik.

Gespannt darf man sein, wie der CSU-Chef mit dem Koalitionspartner umgehen wird. Einerseits hat er eine Fortsetzung des Bündnisses mit den Freien Wählern als Wahlziel ausgegeben, andererseits konkurrieren beide Parteien um eine ähnliche Wählerklientel. Der "grüne" Söder und Kämpfer für mehr Frauenquoten in der CSU gehört der Vergangenheit an, längst präsentiert sich der Parteichef wieder als Verfechter konservativ-bürgerlicher Werte. So ist es heuer - anders als noch 2020 - auch weniger aufsehenerregend, dass die CSU beim Aschermittwoch nur auf männliche Redner setzt.

Klar ist: Jeder Prozentpunkt mehr für die Freien Wähler könnte einer weniger für die CSU sein. Auch wenn Söder kürzlich "Prozent-Diskussionen" eine Absage erteilt hatte, kennt er die Erwartungen der Partei: Schlechter als die vergleichsweise desaströsen 37,2 Prozent von 2018 sollte das CSU-Resultat im Oktober nicht sein. Die bayerische Landtagspräsidentin und Chefin des größten CSU-Bezirksverbands Oberbayern, Ilse Aigner, erhöhte in der "Augsburger Allgemeinen" den Druck auf Söder: "40 Prozent plus x halte ich für durchaus realistisch." Davon war die CSU im jüngsten BR24 BayernTrend von Infratest dimap mit 38 Prozent noch ein Stück entfernt. Die Parteispitze verweist daher gern auf bessere CSU-Umfragewerte bei anderen Meinungsforschungsinstituten.

Grüne verbreiten Zuversicht

Unterhalb der eigenen Ambitionen sind bisher die Grünen. 18 Prozent waren es im BayernTrend im Januar - "20 Prozent plus sehr, sehr dickes x" sollen es laut Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann werden. Spricht man mit Grünen-Abgeordneten, betonen sie - zuweilen auch ungefragt - wie überraschend gut die Ausgangslage für die Partei im Wahljahr sei. Schließlich hätten die Grünen als einzige Ampel-Partei trotz der schwierigen bundespolitischen Lage keine Einbußen hinnehmen müssen.

Die Hoffnung für die nächsten Monate ist, dass Frühling und Sommer die Energie-Sorgen der Menschen vertreiben, die Stimmung in der Bevölkerung sich aufhellt, der bundespolitische Gegenwind abflaut und die Zustimmung zu grüner Politik steigt. Das erklärte Wahlziel ist eine Regierungsbeteiligung. Söder hat allerdings Schwarz-Grün in den vergangenen Monaten immer wieder eine klare Absage erteilt. Chancen hätten die Grünen wohl nur dann, wenn es nicht für eine Fortsetzung von Schwarz-Orange reichen sollte.

Als bundespolitischen Gast haben die Grünen in Landshut Co-Parteichefin Ricarda Lang zu Gast. Für einen Aschermittwoch ungewohnte Wege gehen die Spitzenkandidaten für die Landtagwahl, Katharina Schulze und Ludwig Hartmann: Sie wollen mit einer Doppel-Rede gemeinsam zur Attacke auf die politische Konkurrenz blasen.

Freie Wähler: Der "Ein-Mann-Stammtisch" Aiwanger

Freie-Wähler-Chef und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger läuft sich schon seit Wochen warm für den Aschermittwoch. Seine forschen Äußerungen insbesondere in den sozialen Netzwerken bescherten dem Freie-Wähler-Politiker zuletzt jede Menge mediale Aufmerksamkeit: Als "Ein-Mann-Stammtisch" beschrieb ihn der "Spiegel", als "Staatsminister für Zack und Bumm" die "Süddeutsche Zeitung", während die "Frankfurter Allgemeine" ihn als "Bayerns rhetorische Schneekanone" charakterisierte. Und die "Bild" verpasste dem Minister den Beinamen "Krawallwanger": "Er macht jeden Tag Aschermittwoch."

In der Deggendorfer Stadthalle kommen zwar auch Bayerns FW-Generalsekretärin Susann Enders und Umweltminister Thorsten Glauber zu Wort, alle Augen und Ohren werden sich aber auf Aiwanger richten. Die Zeiten, in denen er sich am Aschermittwoch spöttisch über die "lahmen Enten" aus der CSU-Zentrale ausließ, sind seit dem Start der Koalition zwar vorbei. Den einen oder anderen Seitenhieb auf den Bündnispartner könnte es im Wahljahr trotzdem geben, schließlich wollen die Freien Wähler kräftig zulegen, um bei einer Neuauflage der Koalition vier statt bisher drei Ministerposten einfordern zu können.

Der BayernTrend sah die Partei zuletzt bei zehn Prozent. Damit liegen sie etwas unter ihrem Ergebnis von 2018 - und deutlich hinter den Grünen, die sie gern als zweitstärkste Kraft ablösen würden und die Aiwanger besonders gern attackiert. Eine weitere Kostprobe davon dürfte es in Deggendorf geben.

Die AfD gegen alle

Auch der bayerische AfD-Landeschef und Bundestagsabgeordnete Stephan Protschka zeigt immer wieder, dass er für deftige Angriffe keinen politischen Aschermittwoch braucht. "Servus Deutschland. Dieses wunderschöne Land wird von Vollpfosten regiert!", twitterte Protschka beispielsweise am Dienstag. Traditionell wird gegen alle anderen im Bundes- und Landtag vertretenen Parteien ausgeteilt. Protschkas Lieblingsthemen sind - neben der Agrarpolitik, für die er in der AfD-Bundestagsfraktion zuständig ist - das Nein zu Waffenlieferungen an die Ukraine sowie die "desaströsen Folgen der unregulierten Massenzuwanderung".

Gerade mit der Zuwanderung will die AfD auch im Wahlkampf punkten, wie Protschka schon ankündigte. Im jüngsten BayernTrend sieht er eine Bestätigung für den Kurs der Partei: Mit 13 Prozent erzielte sie ihren bislang besten Wert überhaupt. Für den Niederbayern Protschka ist die Rede in Osterhofen ein Heimspiel.

SPD: Alle Augen auf von Brunn

Im verbalen Schlagabtausch mit der CSU verweist SPD-Landeschef Florian von Brunn gern auf seinen "direkten Draht" nach Berlin ins Kanzleramt, mit dem er wirklich etwas bewegen könne. Beim politischen Aschermittwoch in Vilshofen bleiben die bayerischen Genossen aber unter sich: Hauptredner ist kein Bundespolitiker, sondern von Brunn. Aus der CSU kommt daher schon vorab Spott für die Sozialdemokraten: "Die Bayern-SPD wirkt für die Bundes-SPD wie eine bucklige Verwandtschaft, die zwar Teil der Familie ist, aber gerne verdrängt wird", sagte CSU-Generalsekretär Huber dem "Straubinger Tagblatt". Dass Bundeschef Lars Klingbeil nicht komme, zeige, dass die bayerische SPD "null Stellenwert für die Bundespartei" habe.

Die bayerische SPD versichert derweil, dass der Landesverband bewusst den Fokus auf den Spitzenkandidaten richte. "Bayern steht für uns im Mittelpunkt", teilt die SPD mit. Deshalb werde Florian von Brunn die zentrale Aschermittwochsrede halten. Diese Darstellung wird auch in Parteikreisen bestätigt: Der Vorstand habe das diskutiert und entsprechend beschlossen. Dahinter könnte das Bestreben stecken, von Brunns Bekanntheit zu steigern. Denn auch wenn er mittlerweile Landtagsfraktionschef, Landesvorsitzender und Spitzenkandidat in Personalunion ist, konnten oder wollten im jüngsten BayernTrend fast zwei Drittel (65 Prozent) der Befragten nichts über ihn sagen.

Viel Luft nach oben hat auch die gesamte bayerische SPD: "15 plus x" will von Brunn erreichen - bei neun Prozent sah Infratest dimap die Partei im Januar. Der Wirbel um den Rücktritt des bayerischen SPD-Generalsekretärs Arif Tasdelen nach Vorwürfen aus den Reihen der Jusos machte den Fehlstart der Sozialdemokraten ins Wahljahr perfekt. Die Landeschefs von Brunn und Ronja Enders mussten sich zunächst parteiintern Kritik an ihrem Krisenmanagement gefallen lassen, präsentierten dann aber rasch ein neues Generalsekretärs-Tandem: Ruth Müller und Nasser Ahmed, die in Vilshofen ebenfalls als Redner angekündigt sind.

FDP mit dem Rücken zur Wand

Besonders schwierig ist die Ausgangslage aktuell für die FDP. Seit die Liberalen im Bund am Regierungstisch sitzen, gab es bei Landtagswahlen eine Schlappe nach der anderen: In Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen büßten sie nach Verlusten jeweils die Regierungsbeteiligung ein, in Niedersachsen und zuletzt in Berlin flogen sie jeweils aus den Landesparlamenten. Und auch im Freistaat sieht es alles andere als rosig aus: Die vier Prozent im BayernTrend wären zu wenig für einen erneuten Einzug ins Maximilianeum.

Trotz des negativen Bundestrends setzt der Landesvorsitzende Martin Hagen am Aschermittwoch in Dingolfing auf rhetorische Unterstützung aus Berlin: Hauptredner ist Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Lobeshymnen auf die eigene Ampel-Koalition dürfte er eher nicht anstimmen: Unisono haben führende Liberale nach den jüngsten Wahl-Pleiten verkündet, das Profil der FDP innerhalb der Ampel müsse stärker betont werden. Der politische Aschermittwoch, an dem traditionell schärfere Töne toleriert werden, könnte Lindner Gelegenheit zur verbalen Abgrenzung bieten.