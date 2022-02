Wahlfrau: "Bundespräsidentenwahl ist nicht barrierefrei"

Wenn in ein paar Tagen in Berlin die 17. Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten zusammentritt, sind es ganz überwiegend Mitglieder des Bundestags, der Landtage und teils auch des Europaparlaments, die über die vier zur Wahl stehenden Kandidaten abstimmen. Auf Vorschlag der Landtage dürfen auch Persönlichkeiten aus anderen Bereichen des öffentlichen Lebens teilnehmen. Eine von ihnen ist Irmgard Badura (Grüne), die von 2009 bis 2018 Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung war.

Grüne haben Badura als Wahlfrau berufen

Die Nürnbergerin setzt sich bis heute für mehr gesellschaftliche Integration ein, etwa in der von ihr mitbegründeten Lernwerkstatt Inklusion e.V. in der Marktgemeinde Feucht. Badura, die ohne Augenlicht ist, freut sich, als eine von insgesamt 1.472 Wahlleuten berufen worden zu sein. Sie wurde von der Landtagsfraktion der Grünen gefragt, ob sie Zeit und Interesse hätte, an der Wahl teilzunehmen, erzählt Badura im BR-Interview. Ihre Antwort war: "Das habe ich selbstverständlich." Die gebürtige Ambergerin, die seit ihrer Jugend in Nürnberg lebt, bezeichnet es als Ehre, dass sie mitwählen darf.

Präsenz mit sichtbarer Beeinträchtigung zeigen

Zwar gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der amtierende Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt wird. Denn neben der SPD, die Steinmeiers politische Heimat ist, haben auch Grüne und FDP wie auch die Oppositionsparteien CDU und CSU sich für eine zweite Amtszeit Steinmeiers ausgesprochen. Die frühere Behindertenbeauftragte findet die Wahl aber trotzdem interessant.

Forderung: "Wahl muss barrierefrei werden"

Es ist Baduras erste Teilnahme an einer Bundespräsidentenwahl. Ihr sei es wichtig, bei der Wahl dabei sein zu können. Kritisch merkt sie an: "Wirklich auf Augenhöhe mitmachen, das ist noch so relativ. Da muss man noch dran arbeiten." Denn um mitwählen zu können, sei sie auf eine "sehende Assistenz" angewiesen, die beim Ankreuzen und Abgeben des Wahlzettels hilft. Diese Aufgabe wird Baduras Ehemann übernehmen.

Badura: "Kandidat der Linken ist sehr interessant"

Nachdem die Grünen sich öffentlich für die Wiederwahl von Frank-Walter Steinmeier aussprechen, besteht eine gewisse Erwartungshaltung, dass die von den Grünen benannten Wahlleute entsprechend abstimmen. Auf die Frage, ob für Irmgard Badura auch der Kandidat der Linkspartei, der Sozialmediziner Gerhard Trabert, eine Option sei, sagt Badura, sie finde ihn "sehr interessant". Denn er bringe "die wichtigen Themen der wachsenden sozialen Ungerechtigkeit" aufs Tableau, wie die Armut und die Nöte der wohnungslosen Menschen im Gesundheits- und sozialen Bereich. Das sei "bitter und dringend nötig".

"Bundespräsident muss auf Umsetzung des Teilhabegesetzes drängen"

Bei den bayerischen Grünen ist Badura Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Inklusion. Und man muss festhalten, dass Badura im BR-Gespräch keine Einwände gegen eine Wiederwahl des amtierenden Bundespräsidenten Steinmeier äußert. Was sie mit Blick auf Inklusion von ihm erwartet? Der Bundespräsident soll klare Worte finden, damit das Bundesteilhabegesetz wirklich umgesetzt wird, fordert sie. Es gehe darum, "Barrierefreiheit in jedem Lebensbereich zu gestalten". Badura fände es gut, wenn der Bundespräsident dies "immer und immer wieder" wiederholt und mit Verweis auf das Gesetz auch einfordert.