Wahlfälschungsaffäre: Stadt bleibt auf Kosten für Neuwahl sitzen

Urteile sind noch nicht rechtskräftig

Außerdem hielt die 7. Zivilkammer des Landgerichts der Stadt Geiselhöring Fehler vor: Diese habe erkennbar nicht wahlberechtigte Personen zur Wahl zugelassen. Aufgrund der bekannten Zahl an Briefwählern, die am Stichtag ihren Lebensmittelpunkt nicht in Geiselhöring gehabt hätten, sei ohnehin nur eine Ungültigerklärung der Wahl möglich gewesen. Die Neuwahl sei also ein "Sowieso-Schaden". Zudem seien die Forderungen verjährt.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Beide Kläger können dem Landgericht zufolge Berufung einlegen. Zuständiges Berufungsgericht wäre dann das Oberlandesgericht Nürnberg.

Strafprozess wegen Wahlfälschung steht noch aus

Ein Strafprozess gegen den Landwirt am Landgericht steht noch aus. Er wurde inzwischen mehrfach terminiert und dann verschoben. Der Landwirt bestreitet den Vorwurf der Wahlfälschung mit dem Argument, die Erntehelfer hätten als EU-Bürger an den Kommunalwahlen teilnehmen dürfen.