Wahlfälscher-Prozess von Geiselhöring steht erneut auf der Kippe

Der Prozess um die mutmaßliche Wahlfälschung von Geiselhöring, der in der kommenden Woche vor dem Landgericht Regensburg beginnen soll, muss möglicherweise erneut verschoben werden. Es seien kurzfristig diverse Verfahrensfragen aufgetaucht, die noch abgeklärt werden müssten, sagte Gerichtssprecher Thomas Polnik auf Anfrage.

Welche Verfahrensfragen offen sind, ist unklar. Am morgigen Freitag will der Vorsitzende Richter entscheiden, ob die Hauptverhandlung wie geplant am Dienstag beginnen kann.

Der Prozess wurde schon einmal verschoben

Der Wahlfälschungsprozess musste schon einmal verschoben werden. Eigentlich sollte das Hauptverfahren nämlich schon im Januar eröffnet werden. Damals wurden kurzfristig umfangreiche Beweismittel eingereicht, Anklage und Verteidigung wurde daraufhin mehr Vorbereitungszeit eingeräumt.

Die Stimmen Hunderter Erntehelfer wurden manipuliert

Bei den Kommunalwahlen im März 2014 waren in Geiselhöring mehrere Hundert Stimmzettel aus der Briefwahl manipuliert worden. Die Stimmen waren im Namen von rumänischen und polnischen Erntehelfern abgegeben worden, die auf dem Hof eines örtlichen Landwirtes gemeldet waren.

Drei Wahlen mussten wiederholt werden

Angeklagt sind der Landwirt und vier weitere Beschuldigte. Ihnen wird vorgeworfen, die Briefwahlunterlagen für die Erntehelfer ausgefüllt zu haben.

Nach Bekanntwerden der Manipulationen mussten die Wahlen zum Stadtrat und zum Bürgermeister in Geiselhöring, aber auch die Kreistagswahlen im Landkreis Straubing-Bogen wiederholt werden.