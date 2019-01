Wahlbeginn für das erste Aschaffenburger Jugendparlament

Das JuPa - also das neue Jugendparlament von Aschaffenburg - wird 19 Mitglieder haben und soll erstmals im Februar tagen. Zur Wahl stehen 61 Kandidatinnen und Kandidaten im Alter von 13 bis 17 Jahren. Wahllokale gibt es an insgesamt elf Schulen, in den Aschaffenburger Jugendtreffs und im Rathaus. Eine Übersicht im Internet zeigt, an welchen Tagen wo gewählt werden kann.

61 Bewerber für 19 Sitze im Jugendparlament

Sämtliche Aschaffenburger Jugendlichen zwischen 13 und 17 Jahren haben einen Wahlschein zugeschickt bekommen und wählen – wie die Erwachsenen auch – in Wahlkabinen mit Stimmzetteln. Projektleiterin Sonja Röhm zeigte sich im Gespräch mit BR24 stolz, dass Aschaffenburg das erste Jugendparlament in Unterfranken bekommen wird. "Wir tun uns sehr schwer, Prognosen abzugeben, weil es für uns ja auch das erste Mal ist, aber wir hoffen natürlich auf eine hohe Wahlbeteiligung", so Röhm.

Aschaffenburger Jugendparlament: monatliche Sitzungen

Die Gewinner der JuPa-Wahlen sollen auf einer Wahlparty bekannt gegeben werden. Nach der ersten Sitzung im Februar finden monatlich Sitzungen und Arbeitstreffen statt. Bei diesen wird über wichtige Themen für Jugendliche gesprochen. Die jungen Parlamentarier können Anträge stellen, die im Stadtrat behandelt werden. Die Amtszeit liegt bei zwei Jahren. Das Budget umfasst 10.000 Euro jährlich und darf von den Jugendlichen eigenverantwortlich eingesetzt werden.