BR24live 20.00 Uhr: Wahlarena mit CSU, SPD und Grünen

Kurz vor der Bundestagswahl begeben sich die bayerischen Spitzenkandidaten nochmal ins Kreuzverhör der Bürgerinnen und Bürger. Vergangenen Mittwoch standen bereits Politiker der FDP, AfD und Linken in der BR24 Wahlarena Rede und Antwort. Heute sind Alexander Dobrindt (CSU), Uli Grötsch (SPD) und Claudia Roth (Bündnis90/Die Grünen) dabei.

Live-Diskussion in Essenbach

Im niederbayerischen Essenbach treffen damit die drei Parteien aufeinander, von denen eine am Ende den neuen Kanzler oder die neue Kanzlerin stellen wird. Laut aktuellen Umfragen liegt die SPD vorne, gefolgt von der Union und den Grünen. Jetzt gilt es für sie vor allem, unentschlossene Wählerinnen und Wähler noch zu überzeugen.

CSU-Kandidat Alexander Dobrindt will über 30 Prozent holen

Für die CSU ist Alexander Dobrindt Spitzenkandidat. Er setzt auf Sieg. Der Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag will mit der Union über 30 Prozent der Stimmen holen, auch wenn es nach aktuellen Umfragen nicht danach aussieht. Eine Linksregierung gilt es für ihn auf jeden Fall zu verhindern. Der 51-Jährige war bereits CSU-Generalsekretär und Bundesverkehrsminister und ist treuer Unterstützer des Parteivorsitzenden Markus Söder.

Dobrindt tritt in seiner oberbayerischen Heimat im Wahlkreis Weilheim an. Bevor er 2002 erstmals in den Bundestag gewählt wurde, war er Geschäftsführer eines Maschinenbauunternehmens. Die wirtschaftlichen Interessen des Mittelstands liegen ihm besonders am Herzen, sowie der damit verbundene Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland.

SPD-Kandidat Uli Grötsch kämpft für sozialdemokratischen Neustart

Der bayerische Spitzenkandidat der SPD Uli Grötsch ist seit 2013 Bundestagsabgeordneter und hauptsächlich im Innenausschuss tätig. Er sieht als eines seiner wichtigsten Themen den Kampf gegen Rechtsextremismus. Der 46-Jährige arbeitete vor seiner Politiker-Karriere als Polizist und war unter anderem in der Schleierfahndung im Einsatz.

Der Oberpfälzer tritt für den Wahlkreis Weiden an. Er war vier Jahre lang Generalsekretär der BayernSPD und bereits nach der Wahl 2017 gegen eine Wiederauflage der Großen Koalition. Diesmal will er den sozialdemokratischen Neustart wirklich schaffen, in einer Regierung unter Führung der SPD. Dabei sieht es Grötsch als wichtigste Aufgabe, die Bereiche soziale Gerechtigkeit, Digitalisierung und Klimawandel zueinander zu führen.

Grünen-Kandidatin Claudia Roth setzt auf ihre Erfahrung

Die bayerischen Grünen treten mit Claudia Roth als Spitzenkandidatin bei der Wahl an. Die Vizepräsidentin des Bundestages ist eine Grüne der ersten Stunde. Sie war deren Pressesprecherin, später Europaabgeordnete, seit 1998 Abgeordnete im Bundestag und insgesamt elf Jahre lang Parteivorsitzende. Die 66-Jährige setzt im Wahlkampf auf ihre Erfahrung und meint, dass nach der Groko jetzt Zeit für einen Wandel sei.

Der Wahlkreis der Schwäbin ist Augsburg-Stadt. Neben dem Kernthema Klimaschutz liegen Roth auch Migrationsfragen und die Rechte von LGBTQ-Menschen besonders am Herzen. Die ehemalige Musikmanagerin saß bereits bei den Koalitionsverhandlungen mit CDU/CSU und FDP 2017 mit am Tisch und bedauerte deren Scheitern. Diesmal hofft sie wieder auf Regierungsbeteiligung - allerdings unter grüner Führung.

BR24 Wahlarena im Stream, TV und Radio

Die BR24 Wahlarena beginnt bereits ab 20 Uhr im Stream auf BR24 mit einer Vorstellung der Kandidaten. Ab 20.15 Uhr begrüßen Chefredakteur Christian Nitsche und Moderatorin Franziska Eder dann auch die Zuschauerinnen und Zuschauer des BR Fernsehens und im Radio auf BR24. Auch von zuhause aus kann man über die Kommentarfunktion mitdiskutieren. Inklusive Verlängerung im Netz dauert die Live-Diskussion rund 90 Minuten.

Am vergangenen Mittwoch fand bereits die erste BR24 Wahlarena im mittelfränkischen Schwabach statt. Damals waren die Kandidaten Daniel Föst (FDP), Peter Boehringer (AfD) und Klaus Ernst (Die Linke) zu Gast.