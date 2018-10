Wahlarena aus Augsburg: Natascha Kohnen stellt sich Bürgerfragen

Rund 100 Wählerinnen und Wähler wurden soweit wie möglich repräsentativ ausgewählt. Sie können im Augsburger Kongress am Park ihre Anliegen, ihre Fragen und auch ihre Kritik an der Politik der bayerischen SPD vorbringen. Stellvertretend für alle Menschen im Freistaat. Die Spitzenkandidatin der bayerischen SPD, Natascha Kohnen, muss am Abend bei der dritten Wahlarena beweisen, dass sie auf die Probleme der Bayern Antworten parat hat.

Fragen von Zuschauern und aus dem Netz

Eine Stunde lang live im BR-Fernsehen, moderiert von BR-Chefredakteur Christian Nitsche und Moderatorin Ursula Heller. Und auch wer die Sendung im BR-Fernsehen, auf B5 aktuell oder auf BR24 verfolgt, kann teilnehmen. Denn im Anschluss an die Live-Sendung stellt sich Natascha Kohnen den Fragen der Wähler, die per Mail, per Facebook oder Twitter eingegangen sind.

Quereinsteigerin Kohnen

Natascha Kohnen ist auch Landesvorsitzende der Sozialdemokraten und kam als Quereinsteigerin erst spät in die Politik. Auslöser für ihr politisches Engagement war ihr Ärger als betroffene Mutter über fehlende Kita-Plätze. 2002 wurde sie Gemeinderätin in Neubiberg bei München, 2008 Landtagsabgeordnete und schon im folgenden Jahr Generalsekretärin der bayerischen SPD. 2017 folgte zunächst die Wahl zur Landeschefin, später auch zur stellvertretenden SPD-Bundesvorsitzenden.

In der vergangenen Woche hatten sich Ludwig Hartmann von den Grünen und Hubert Aiwanger, Freie Wähler, in die BR Wahlarena gewagt. Morgen stellt sich Ministerpräsident Markus Söder den Wählerfragen.