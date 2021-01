Wahl zum "Vogel des Jahres 2021" startet

Im vergangenen Jahr schaffte es die Turteltaube auf Platz eins und wurde so "Vogel des Jahres 2020". Sie ist nicht nur Symbolbild der Liebe und des Friedens, sie ist auch stark gefährdet. Die Wahl in diesem Jahr beginnt am 18. Januar und endet am 19. März. Abgestimmt wird im Internet.

Wahl zum "Vogel des Jahres"

Zur Auswahl stehen die zehn beliebtesten Kandidaten aus der Vorrunde: Stadttaube, Rotkehlchen, Amsel, Feldlerche, Goldregenpfeifer, Blaumeise, Eisvogel, Haussperling, Kiebitz oder Rauchschwalbe. Diese zehn Kandidaten hatten sich in einer ebenfalls öffentlichen Vorwahlphase durchgesetzt.

Fast 130.000 Vogelfreunde hatten laut Nabu in der ersten Phase aus 307 heimischen Brutvogelarten und den wichtigsten Gastvögeln ihre Favoriten ausgewählt. Letztere sind Zugvögel, die Deutschland durchfliegen oder hier überwintern, aber nicht hier brüten. Die zehn genannten Arten wurden in der oben genannten Reihenfolge am häufigsten genannt.

Dass die Stadttaube an der Spitze der Liste landete, hat die Naturschützer doch etwas überrascht. Sie polarisiert wie kaum ein anderer Vogel. Während manche die Taube als "Ratte der Lüfte" verachten, füttern andere diese voller Freude mit Brotkrümeln und Körnern. "Ich möchte zwar nicht ausschließen, dass hier Spaßvögel die Jahresvogelaktion gekapert haben", sagt Wolfgang Fiedler, Präsident der Deutschen Ornithologen-Gesellschaft. Trotzdem könne er der Stadttaube viele interessante Aspekte abgewinnen.

Erstmals öffentliche Wahl

Wer die meisten Stimmen der deutschen Wählerinnen und Wähler auf sich vereinen kann, wird kurz vor Frühlingsanfang zum "Vogel des Jahres 2021" gekürt. Der Titel wurde seit 1971 durch ein Gremium aus Vertretern von Nabu und LBV gewählt. Zum 50. Jubiläum ist die Aktion nun erstmals öffentlich.

Bis zum 19. März können alle Interessierten ihrem Favoriten-Vogel ihre Stimme geben unter www.vogeldesjahres.de.